Una bellissima Stella di Natale in carta perfetta per decorare la casa, l’albero di Natale e anche un bellissimo pacco regalo. Scopriamo come realizzarla.

Il Natale è alle porte ed è giunto il momento di realizzare delle bellissime decorazioni per allestire la casa a tema e realizzare tante creazioni natalizie. Una bellissima Stella di Natale, fiore simbolo di questa festività fatta completamente di carta ma di grande effetto.

La carta è un materiale povero ma se ben lavorata può dar vita ad oggetti di arredo molto raffinati, soprattutto ai fiori, che si prestano ad essere creati con la leggerezza cartacea. Ma ecco come realizzare la Stella di Natale! Scopri anche come realizzare un presepe napoletano tradizionale.

Come realizzare la Stella di Natale in carta, il video tutorial

Per realizzare la Stella di Natale di carta, avrete bisogno di:

colla attaccatutto

forbici

bacche di ginepro o pepe in grani

5 fogli rossi di carta e di forma quadrata di forma decrescente

Per realizzare la Stella di Natale di carta, l’importante è avere 5 fogli di carta quadrati e di misure decrescenti. Dopo aver accartocciato il quadrato di carta, per rendere il petalo ancor più reale, piegarlo in diversi triangoli come illustrato nel video.

Con le forbici bisognerà arcuare il petalo e poi effettuare del taglietti sottili sul bordo del petalo. La stessa operazione andrà fatta su tutti e 5 i fogli di carta. I petali andranno attaccati l’uno sopra l’altro con un punto di colla. Al centro della Stella di Natale andranno incollate le bacche e per un tocco unico si potranno illuminare con dei glitter. La Stella di Natale potrà essere creata in diversi colori e in diverse misure. Non vi resta che guardare il video tutorial!

