Il makeup dell’inverno si tinge di arancione

L’arancione è senza dubbio il colore della stagione invernale. Una tendenza makeup della quale non si può fare a meno e che esalta meravigliosamente tutti i tipi di incarnato.

Un colore caldo, accogliente e decisamente femminile, l’arancione conquista il mondo della bellezza, in particolare del makeup. L’autunno ha aperto le porte ad una femminilità morbida e dai colori luninosi e fondenti come l’arancio, il cioccolato, l’oro e il beige.

Questi colori riescono a sposarsi bene con ogni tipo di donna e di incarnati, perfetti per le pelli olivastre ma piacevoli anche su pelli chiare. Tutte le tendenze e i prodotti ‘must have’ che non possono mancare nel beaty di questa stagione. Scopri come riconoscere i colori caldi e freddi nel makeup.

Arancione, la tonalità perfetta per occhi, labbra e viso

L’arancione diventa protagonista del makeup della stagione autunno inverno, ma la tendenza sporca anche i capelli, le unghi e l’abbigliamento. Una tonalità che calda, ma che rompe la tendenza estiva dei colori fluo e luminose e si veste di nuaces eleganti, avvolgenti e raffinate. Palette che vanno dall’arancione più caldo e frizzante al pescato dal sotto tono freddo, capaci di esaltare la bellezza femminile in tutte le sue sfumature.

Le labbra, il cuore del makeup invernale, con texture cremose, matificanti ma anche super glissy rigorosamente con un tono aranciato, dalla tinta labbra più accesa al lucidalabbra nude dal sotto tono caldo e avvolgente. L’arancione è un colore che si sposa meravigliosamente con l’incarnato della donna mediterranea, nelle sue tonalità più calde, ma anche con l’incarnato chiaro tipico di una donna bionda con occhi chiari, nelle sue tonalità più fredde.

Le palette di ombretti, si vestono anch’esse di colori aranciati, nelle sue tante sfumature, terra bruciata, marrone caldo, ocra e pesca. Perfetti per scaldare la palpebra, abbinati ad una bordatura dell’occhio elegante ed eseguita con un eye liner o una matita marrone intenso.

Anche le gote, si vestono del color del sole, con blush in polvere ma anche in crema in tonalità corallo, arancio e pesca. Un tocco di colore dall’effetto molto naturale capace di regalare freschezza all’incarnato. Arancione, un colore da provare e di cui innnamorarsi perdutamente.

->>>LEGGI ANCHE:

Christmas makeup: smokey eyes blu e marrone -VIDEO-

Sieri per ciglia, cosa sono a come funzionano

Makeup: illuminante fai da te-VIDEO-

Trucco d’autunno marrone e malva-VIDEO-

Lip Blushing: il tatuaggio per le labbra effetto filler

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI