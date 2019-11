Pelle: 10 segreti per averla sempre perfetta

Dieci segreti di bellezza per avere la pelle sempre perfetta. Quello che non dovrebbe mai mancare nella beauty routine di una donna per sfoggiare sempre una pelle giovane e fresca.

L’inverno mette a dura prova la pelle del viso, le basse temperature infatti la rendono molto sensibile e la espongono a screpolature e arrossamenti. Una buona skincare eseguita ogni giorno ed in modo scrupoloso, può davvero fare la differenza e assicurare alla pelle del viso, la giusta idratazione e protezione.

La pelle giovane passa soprattutto da una beuaty routine molto curata. Ecco 10 consigli per avere una pelle sempre perfetta e luminosa. Scopri come riconoscere le varie tipologie di pelle e trattarle.

10 segreti di bellezza per avere la pelle sempre perfetta e luminosa

Una beauty routine quotidiana fatta di gesti curati e di prodotti mirati è senza dubbio il modo per avere una pelle del viso sempre bellissima, ma ecco 10 piccoli segreti che potranno davvero regalare all’epidermide una sferzata di salute e bellezza.

1-Controllare la vista

Una delle prime cose per scongiurare la comparsa di rughe precoci è senza dubbio assicurarsi di vedere bene. I problemi di vista, soprattutto la miopia, spingono a sforzare la vista e di conseguenza a segnare il volto con rughe di espressione.

2-Utilizzare il ghiaccio

Passare un cubetto di ghiaccio in modo veloce e con movimenti circolari sul viso e sul collo, insistendo sul contorno occhi e labbra, regala alla pelle una sferzata di energia e la rende turgida.

3-Proteggere la pelle

Applicare una crema con fattore di protezione 30 se si ha una pelle normale e 50 se si hanno inestetismi e macchie cutanee. Ogni giorno la pelle va protetta dall’esposizione ai raggi solari, anche in inverno.

4-Esfoliare

Utilizzare un esfoliante almeno due volte a settimana, elimina le cellule morte e rende la pelle liscia e capace di recepire in modo migliore tutti i trattamenti.

5-Idratare

La pelle va idratata non soltanto con un prodotto cosmetico mirato ma anche dall’interno, per questo sarà buona norma bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e accompagnare l’idratazione con un buon prodotto a base di collagene e acido ialuronico, sostanze che aiutano a trattenere l’acqua nel derma.

6-Proteggere la vista

Indossare sempre occhiali da sole molto grandi, protegge il contorno occhi dall’invecchiamento precoce ed evita di corrugare lo sguardo e creare delle rughe di espressione.

7-Detergere la pelle

Eseguire una ‘beauty routine’ giornaliera di detersione e tonificazione è essenziale per avere una bella pelle. Eliminare ogni traccia di trucco alla sera è importantissimo per far respirare la pelle durante il riposo notturno.

8-Assumere verdure e frutta

Alimentarsi con frutta e verdure è importantissimo per combattere i radicali liberi, causa dell’invecchiamento della pelle.

9-Eliminare le macchie cutanee

Se si hanno macchie cutanee, la cosa giusta da fare è recarsi da un medico dermatologo che prescriverà dei prodotti o addirittura dei trattamenti specifici per eliminarle.

10- Evitare forti dimagrimenti

Avere un peso costante, permette alla pelle di essere elastica e tonica. Una perdita di peso importante, provoca inevitabilemente una caduta dei tessuti, primi fra tutti quelli del viso e del collo.

->>>LEGGI ANCHE:

Vinoterapia, l’ultima frontiera dei trattamenti di bellezza

Collagene a cosa serve e perchè è così importante

Curare i piedi in inverno: belli e sani con gli oli essenziali

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI