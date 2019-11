Simona Ventura ha raccontato ad F di aver subito dei torti dalle altre donne.

Simona Ventura è senza alcun dubbio una delle conduttrici più note che, grazie alla sua partecipazione a programmi di successo, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama televisivo. Nota a tutti per la sua forza, la conduttrice sembra però celare anche un lato più intimo e fatto di insicurezze. Un lato che in passato le è costato molto, portandola a subire dei torti anche dalle altre donne e obbligandola a guardarsi dentro per cambiare in modo definitivo.

In una recente intervista per la rivista F, Super Simo (come viene solitamente chiamata) ha quindi deciso di parlare di se, raccontandosi a tutto tondo e svelando alcune novità sulla sua vita pubblica e privata.

Simona Ventura, al centro dei “dispetti” di altre donne

Se si pensa ad una conduttrice brava, forte e sicura di se, i nomi che vengono in mente sono davvero pochi e tra questi c’è sicuramente quello di Simona Ventura. Eppure, la nota conduttrice da poco passata alla Rai, ha confessato di recente che proprio a causa del suo essere “troppo buona” è spesso finita nel mirino di altre donne che le hanno fatto non pochi torti.

Si tratta di episodi del suo passato che pare le siano però rimasti dentro, sotto forma di ferite ma anche come monito per essere una persona diversa.

Ed è così che si dichiara oggi la Ventura che, dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò Bettarini è cambiata, scoprendo di essersi chiusa troppo in se stessa. Da allora in effetti di cambiamenti nella sua vita ce ne sono stati tanti e tra questi non è mancata la separazione dal suo ex e la scoperta di un nuovo grande amore, quello con Giovanni Terzi.

Simona, però, fa molta attenzione a dirsi felice perché teme l’invidia altrui e le energie negative che la gente è solita mandarle. Il motivo? Pare che agli occhi di molti e, sopratutto delle donne, lei sia una persona dura, difficile da avvicinare. Un parere che l’ha sempre ferita e nel quale non si riconosce ma che per certi versi è stato anche il suo lascia passare in un mondo difficile come quello dello spettacolo. Un mondo del quale, nel bene o nel male, fa parte con un ruolo decisamente in primo piano.

