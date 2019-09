Prati Gate: rivelazione chock di Simona Ventura

Prati Gate: Simona Ventura dice la sua e fa una dichiarazione scioccante.

Ieri a Non è l’Arena, Massimo Giletti ha rispolverato il Prati Gate, invitando in studio Pamela Prati e ripercorrendo con lei le varie fasi di questa storia che ha tanto fatto parlare di se la scorsa stagione e che ancora oggi riesce ad incuriosire per via delle tante domande alle quali non è stata data ancora risposta.

Nel corso del programma ci sono stati diversi interventi come l’intervista al finto Mark Caltagirone alla quale si unita quella di Simona Ventura che, del tutto a sorpresa, ha rivelato un particolare del tutto inatteso e finora sconosciuto che solleva inevitabilmente nuovi interrogativi.

Simona Ventura, interviene in difesa di Pamela Prati e fa una rivelazione molto importane

Nel corso della puntata Non è l’Arena, andata in onda ieri sera, uno dei momenti più importanti è stato quello dell’intervento fuori onda di Simona Ventura che attraverso un’intervista mandata poi in studio ha difeso Pamela Prati, asserendo di esserle da sempre amica e di crederle e aggiungendo dei particolari inediti che aggiungono nuovi interrogativi al Prati Gate.

Sembra infatti che Simona sia stata contattata tempo addietro da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo per dei post che avrebbe dovuto fare su Instagram. Ai tempi, l’ex conduttrice di Temptation Island Vip aveva passato tutto ad un collaboratore, chiudendo così la faccenda. Non è passato però inosservato il momento particolare nel quale sono arrivate simili richieste, ovvero quando si era appena separata dal suo compagno dopo otto anni. Un momento di fragilità che, come da lei lasciato intendere, potrebbe essere stato scelto non a caso.

Non va infatti dimenticato che anche altri personaggi dello spettacolo, in passato, hanno accusato la Perricciolo di averli messi in contatto con personaggi inesistenti.

Escludendo per un attimo Eliana Michelazzo che ad oggi le da la colpa di averle fatto credere per ben dieci anni all’esistenza di Simone Coppi (uomo con il quale diceva di essere sposata), anche Alfonso Signorini e Manuela Arcuri, hanno dichiarato di aver conosciuto (ovviamente non dal vivo) persone che hanno poi scoperto non esistere.

La storia, quindi, sembra complicarsi, portando alla luce altri personaggi dello spettacolo che hanno rischiato di entrare in questo gioco del quale ancora si sconoscono regole e motivazioni ma che di certo potrebbe far parlare di se ancora per diverso tempo.

