Vinoterapia, l’ultima frontiera dei trattamenti di bellezza

La Vinoterapia sembra essere una delle ultime e più amate tendenze per quanto riguarda i trattamenti spa. Nata in Francia, si è diffusa in tutto il mondo, soprattutto in paesi come il nostro grande produttore di vino.

La vinoterapia è un prezioso alleato per la bellezza della nostra pelle grazie al grandissimo potere antiossidante dell’uva e alle vitamine contenute nel mosto. Esistono diversi trattamenti di bellezza a base di uva e vino di cui si può godere nei centri specializzati che molto spesso sono dei veri e propri angoli di paradiso in cui rilassare la mente e curare il proprio corpo. Se ti piace il binomio bellezza e natura, scopri tutte le proprietà benefiche del sale rosa dell’himalya per la nostra pelle.

Vinoterapia, i trattamenti di bellezza a base di uva e vino

Se siete alla ricerca di un trattamento di bellezza all’avanguardia, di un momento di relax estremo per mente e corpo e perché no, anche di un meraviglioso ed originale regalo per la persona amata, soprattutto in vista del Natale, la vinoterapia potrebbe davvero conquistarvi.

L’uva ed il vino da sempre sono simbolo di bellezza e gioiosità ma negli ultimi anni, la ricerca cosmetica li ha messi al primo posto come trattamento di bellezza davvero unico. I polifenoli contenuti nel vino, il grande potere antiossidante dell’uva e le vitamine che contiene il prezioso mosto, hanno fatto di questi prodotti naturali un vero elisir di bellezza per il corpo.

In un centro benessere di vinoterapia dunque, si possono fare bagni in tinozze piene di vino, essere massaggiati con scrub a base di sali e uva, provare una maschera di bellezza o un peeling dalle proprietà eccezionali. La vinoterapia sembrerebbe essere diventata la nuova tendenza delle star americane che di tanto in tanto amano rifugiarsi e ritemprare la mente nei centri di bellezza specializzati in questo tipo di trattamenti.

->>>LEGGI ANCHE:

Curare i piedi in inverno: belli e sani con gli oli essenziali

Che età dimostri? A stabilirlo è il DNA

Bagno di vapore, un vero toccasana per la pelle del viso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI