Christmas makeup: smokey eye blu e marrone

Un makeup perfetto da sfoggiare le prossime feste di Natale, in pieno ‘mood’ con le tendenze colore della stagione. Il blu torna ad essere protagonista anche nel makeup si fonde con un caldo marrone per dar vita ad un look sofisticato.

Uno smokey eye blu e marrone, un makeup che esalta tutti i colori dell’iride, da quelli scuri a quelli più chiari, perfetto da proporre durante le prossime feste natalizie, ma anche per tutti i giorni, soprattutto se si ama il blue nelle sue tonalità più intense.

Uno smokeye eye delicato, che regala magnetismo allo sguardo. Calde sfumature in contrasto con il blue dal sottotono freddo. Perfetto per chi ha gli occhi leggermente infossati perché sfumato verso l’alto oltre la linea della palpebra. Un makeup di grande effetto per la sera, magari con delle labbra rosso fuoco e più raffinato se sfoggiato con un sorriso nude. Ma scopriamo insieme come realizzare questo makeup nel video tutorial! Scopri tutti i segreti del perfetto smokeye eye .

Smokey eye blu e marrone, il video tutorial

Per realizzare lo smokey eye blu e marrone, avrete bisogno di:

correttore chiaro

ombretto marrone chiaro

ombretto marrone medio

ombretto marrone scuro

ombretto blue

matita blu notte

matita marrone

mascara nero

Il primo step sarà quello di stendere un correttore sulla palpebra come base, poi si potrà stendere un ombretto marrone medio nella piega della palpebra ed un marrone scuro all’angolo esterno dell’occhio. Con un ombretto marrone chiaro, si riempirà il resto della palpebra, mentre la parte centrale sarà illuminata dal blue. La rima palpebrale inferiore sarà definita da una linea di ombretto marrone e dalla waterline definita con una matita blue. Al posto dell’eyeliner si utilizzerà una matita marrone passata tra le ciglia e allungata verso l’esterno dell’occhio. Ultimo step il mascara nero. Non vi resta che seguire il video tutorial!

