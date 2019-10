Makeup: labbra effetto 3D con il lip contouring -VIDEO

Per avere labbra grandi e carnose non serve ricorrere alla chirurgia estetica, oggi l’effetto tridimensionale si ottiene con il makeup, attraverso la tecnica del lip contouring.

Le labbra sono senza alcun dubbio un catalizzatore di attenzione del viso femminile ed un arma di seduzione senza pari. Averle morbide, carnose e grandi è un obiettivo di molte donne che spesso ricorrono a punturine ed interventi estetici, ma, per tutte coloro non vogliono intervenire in maniera così invasiva, esiste una tecnica di makeup, il lip contouring, in grado di regalare labbra bellissime in pochi minuti.

La tecnica del contouring è applicabile a tutto il viso e attraverso il gioco di ombre e luci riesce a trasformare e plasmare i tratti del viso.

Come ottenere labbra effetto 3D con il lip contouring, il video tutorial

Per realizzare il lip contouring e ottenere l’effetto di labbra voluminose, avrete bisogno di:

matita contorno labbra

correttore chiaro

rossetto opaco

Prima di iniziare il lip contouring le labbra si possono rendere liscie con uno scrub per labbra o miscelando dello zucchero a del miele. Una volta esfoliate ed idratate con un burro di cacao lasciato agire per qualche minuto, saranno pronte per accogliere il makeup.

Tracciare il contorno labbra con una matita leggermente più scura del rossetto che si vuole utilizzare, e dopo il contorno tracciare delle righe sulla mucosa labiale, come indicato nel video tutorial. Tra una riga e l’altra, gli spazi andranno riempiti con del correttore chiaro, questo per creare l’effetto tridimensionale di labbra carnose. Dopo aver applicato la tecnica del contouring, si potranno tamponare le labbra tra di loro per sfumare leggermente il tutto. A questo punto si potrà applicare il rossetto che non dovrà essere totalmente coprente per non celare l’effetto 3D. Sai che i rossetti hanno una data di scadenza indicata sulla confezione? Ecco come usarlo in piena sicurezza!

