Makeup: trucco da copiare per chi ha occhi marroni

Un bellissimo trucco da copiare per chi ha occhi marroni. Tutti i prodotti e la loro applicazione per un makup di grande effetto.

Gli occhi sono una parte fondamentale del fascino femminile ed il trucco è senza dubbio uno strumento di bellezza in grado di enfatizzarli e renderli magnetici. Gli occhi marroni sono il colore più diffuso tra le donne mediterranee anche se ne eistono diverse sfumature, dai toni più freddi a quelli caldi che saranno esaltati dal makeup giusto.

Ecco per voi un trucco occhi da copiare se avete gli occhi marroni, che incornicerà lo sguardo in modo raffinato, e lo renderà irresistibile. Per conoscere tutte le palette di ombretti autunno inverno 2019/2020 clicca qui!

Trucco occhi marroni da copiare, tutti i prodotti e l’applicazione per realizzare il makeup

Un trucco per occhi marroni, giovane e frizzante, perfetto per tutti i giorni, giocato su toni luminosi e con un tocco di colore molto raffinato sui toni del blue.

Per realizzare il makeup il primo passo sarà quello di applicare un primer occhi che neutralizzi il colore naturale dela palpebra, in alternativa si potrà utilizzare un corretore molto coprente. Una volta applicata la base trucco si potrà procedere applicando un ombretto bianco e luminoso su tutta la palpebra mobile. La piega dell’occhio andrà enfatizzata con un ombretto color caramello e ben sfumato verso l’alto.

La bordatura dell’occhio andrà fatta con l’aiuto di una matita nera applicata tra le ciglia superiori e nella water line inferiore. L’occhio poi sarà definito da una riga di eyeliner molto importante, con una codina molto evidente verso l’esterno. Un ombretto blue, andrà a vestire la rima palpebrale inferiore e si sposerà perfettamente alla matita nera. Si potrà sfumare tutto con un pennello a penna. L’applicazione di un mascara volumizzante ed allungante sarà essenziale, per un effetto ancor più drammatico, via libera a ciglia finte, sia a nastro che in ciuffetti.

