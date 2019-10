Le principesse Disney ci hanno regalato una serie di mere illusioni durante l’infanzia: in primis quelle amorose, facendoci sognare un Principe Azzurro che mai sarebbe arrivato, e poi, seconde solo in ordine di apparizione, le bugie in fatto di beauty.

Se cercate qualcuno da incolpare per le vostre disavventure amorose e non solo c’è solo una direzione nella quale potrete rivolgere lo sguardo: l’universo Disney.

Già proprio loro, Ariel, Cenerentla, Jasmine & Co., alias le principesse Disney, coloro che ci hanno illuse di come la “Bestia” possa trasformarsi in Principe Azzurro, di come una vita di stenti possa portarci verso il Palazzo Reale e, last but not least, di come si può essere bellissime e impeccabili anche dopo aver attraversato oceani e combattuto mostri di ogni genere.

Non esiste infatti una principessa con il rossetto fuoriposta o che, comunque, non possa risistemarlo in un singolo semplice gesto, né una che abbia i capelli scompigliati o il mascara colato senza possibilità di recupero.

Il profilo beauty di una Principessa Disney è sempre impeccabile e, di conseguenza, ben oltre le aspettative più rosee che una donna di questo Pianeta possa anche solo sognare.

Quando cresciamo così l’impatto con la realtà può rivelarsi assai deludente, una sequela di eye-liner sbafati e correttori poco performanti che ci spingono poi a dubitare che anche per noi all’orizzonte si profili un “e vissero per sempre felici e contenti”.

E’ giunto dunque il momento di smascherare le Principesse Disney e svelare al mondo l’ennesima tranello che hanno voluto tenderci: un look impeccabile esiste, ahimè, solo nelle favole ed è tempo di imparare a non farci aspettative eccessive.

La dura lezione passa oggi per lo smascheramento delle più comuni illusione beauty che le Principesse Disney hanno saputo inculcare nella nostra mente anni or sono e che da lì, a quanto pare, non se ne sono mai più andate.

Principesse Disney e bugie beauty

Cartone dopo cartone, abbiamo negli anni capito che i capelli non si bagnano mai, il trucco è parte impeccabile di noi giorno dopo giorno, e il demaquillage è un vero e proprio gioco da ragazzi da realizzare con un semplice colpo di fazzoletto.

E’ giunto il momento di dire basta a tutto ciò, riportare anche le Principesse Disney tra noi comuni mortali e scoprire che non è tutto oro quello che luccica, anni, l’oro il più delle volte proprio non esiste.

Jasmine e l’eye-liner sempre perfetto – Cavalca tappeti volanti, gioca vicino le fontane e si batte contro maghi tanto crudeli quanto potenti. La vita di Jasmine certo non è delle più semplici e pensare che, nonostante gli immancabili ostacoli, lei sfoggia sempre e comunque una linea di eye liner a prova di sbavature, impeccabile al millimetro e pronta a farla apparire ben oltre il seducente.

Mulan e il taglio di capelli – Un colpo di spada e il bob perfetto è servito. Povere noi che invece passiamo le ore sulla poltrona del parrucchiere nel disperato tentativo di realizzare il taglio su misurare incorniciare il nostro volto.

Merida e i ricci ribelli ma perfetti – E’ vero, anche lei soffre quando la madre tenta disperatamente di districare la sua folle chioma ma poi eccola con una vera e propria soffice criniera, perfettamente vaporosa e senza l’ombra di un effetto crespo. Per lei la fatica paga, per noi non si può sempre dire lo stesso.

Aurora e il make-up impeccabile al risveglio – Il fuso fa il suo dovere ed ecco che la nostra Bella Addormentata piomba in un implacabile sonno. Al suo risveglio (merito di un principesco bacio che non è che l’ennesimo inganno Disney che solo per oggi lasceremo correre) eccola semplicemente impeccabile, pelle levigato, sguardo intenso e labbra tenuemente colorate. Se noi dimentichiamo di struccare la mattina sola non solo avremmo una pelle da buttare ma anche una sorta di quadro di Pollock.

Cenerentola e effetto rossetto permanente – Pulisce le scale, cucina pranzi regali, serve a tavola e socializza anche con gli animaletti del luogo. Una vita a duecento all’ora quella di Cenerella ma che, ciò nonostante, non si priva mai di un rossetto semplicemente al bacio. Pare proprio che le labbra tenuemente colorate di rosa siano un dettaglio capace di resistere a ogni cosa, almeno se ti chiami Cenerentola.

Megara e i capelli impermeabili – Lei è l’icona di una delle convinzioni più errate che i cartoni ci abbiano mai potuto trasmettere: i capelli non risentiti minimamente di acqua e umidità. Ecco allora che quando ci ritroviamo a contemplare l’inesorabile effetto crespo post pioggia, l’incredulità la fa da padrona e la sensazione di esser state tradite prende il sopravvento.

Mulan e il démaquillage istantaneo – Lei è lì che si dispera e sparge blush e mascara su tutto il viso poi un colpo di manica e… via, struccagio avvenuto! Ecco noi invece che la sera, senza che un attacco di disperazione abbia attivato le nostre ghiandole lacrimali, ci ritroviamo a mangiare latte detergente e struccante bifasico sino a sciogliere la pelle assiema al make up.

Fonte: blog.cliomakeup.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Risvegli da fiaba: come sarebbero le Principesse Disney di prima mattina

Le principesse Disney indossano quasi sempre abiti blu: perché?

Le Principesse Disney mamme, in una dolcissima foto gallery