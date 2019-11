Spesa consapevole: per un alimentazione sana ed equilibrata

Spesa consapevole (Istock)

Saper fare la spesa non è una cosa semplice, l’educazione alimentare inizia proprio da qui, ricercare e acquistare alimenti di qualità al giusto prezzo non è per niente facile. Vi siete mai chiesti come mai il cibo spazzatura costa così poco?

Scopriamo come fare la spesa in modo corretto e consapevole, affidandovi a noi di CheDonna.it

Quando si acquista un prodotto alimentare ci si dovrebbe ricordare che: “Noi siamo quello che mangiamo”, perchè gli alimenti che acquistiamo li integriamo nel nostro corpo, quindi diventano parte di noi. In questo modo condizionano il nostro stato di salute, quindi non bisogna essere superficiale negli acquisti.

La vita frenetica, il lavoro, la casa e la famiglia a volte ci spinge a fare la spesa in modo veloce e talvolta nella fretta acquistiamo prodotti che sono facili e veloci da cucinare, ma non sempre salutari.

Per garantire una spesa salutare per il nostro corpo, ecco alcuni consigli per affrontare meglio il momento “spesa”.

Fare la spesa causa forte stress

Foto da iStock

Dedicarsi alla spesa, che essa sia settimanale o mensile rappresenta un obbligo e spesso un peso, non tutti adorano farla. Sono molte le persone che vivono questo momento come una fonte di stress e viene vissuta come una lotta contro il tempo.

La risposta è che spesso si va di fretta, perchè il tempo a disposizione è poco, quindi non è poi così entusiasmante fare la spesa. Si corre sempre da un reparto all’altro alla ricerca di alimenti che consumiamo abitualmente, il più delle volte ci facciamo ingannare dalle offerte e dalle pubblicità.

Sicuramente acquistare prodotti non sani o troppe quantità, talvolta esagerate, non ci aiutano. questo accade quando siamo tristi, arrabbiati e noiosi, perchè riempiamo il carrello di cose non utili solo per placare i nostri sentimenti.

Il messaggio che si deve recepire è che la spesa non rappresenta solo un’azione per soddisfare le nostre necessità ed un obbligo. Dedicarsi alla spesa è importante in quanto ci facciamo ingannare dalle: