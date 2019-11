Una crema fai da te per prendersi cura del contorno occhi. Una emulsione molto idratante e fluida adatta al massaggio.

Una emulsione con una texture fluida e leggera per il contorno occhi, perfetta per essere massaggiata in questa zona così delicata del viso e che è soggetta particolarmente alla comparsa dei segni del tempo.

Un prodotto stimolante, idratante e che si assorbe facilmente perfetto da applicare al mattino e alla sera e anche ideale da regalare ad un’amica per le prossime feste natalizie. Se ami i cosmetici fai da te non perdere il siero lifting istantaneo fai da te.

Come preparare la crema contorno occhi, il video tutorial

Per creare la crema contorno occhi avrete bisogno di:

Fase A

acquaa 100

1gr. caffeina

3 gr. glicerina

0,5 gr. xantana smooth flow

Fase B

2 gr. olio di argan

2 g. olio di jojoba

1 gr. di olio di riso

1 gr. di olio di cocco

0,5 gr. di tocoferolo

3 gr. mgs

1gr. alcool cetilico

Fase C

3 gr. di oleolito di artiglio del diavolo

3 gr. di olio di rosa mosqueta

1 gr. di dry flow

soluzione acido ialuronico 1%2

3 gr di gel di aloe

2 gr. estratto glicolico di arnica

2 gr. estratto glicolico di edera

1 gr.estratto glicolico di te verde

0,6 gr. di Cosgard

Seguendo tutte le fasi di preparazione della crema contorno occhi, potrete realizzare un prodotto di bellezza dalle altissime prestazioni pari ai prodotti di alta profumeria spesso molto costosi. Gli ingredienti sono facilmente reperibili on line. Non vi resta che seguire il video tutorial!

