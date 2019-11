Un portentoso siero lifting istantaneo e fai da te, un eccezionale trattamento di bellezza perfetto per le pelli mature che regalerà un risultato immediato e visibile.

Se siete alla ricerca di un prodotto che levighi i primi segni di espressione o aiuti a rendere la pelle matura più compatta questo siero viso lifting è quello che fa per voi. Un prodotto con questi ingredienti è pari soltanto ad un siero viso di altissima profumeria e farlo in casa, magari da regalare anche a mamme, nonne e zie, sarà davvero più economico ma non meno efficace.

Se reperire tutti gli ingredienti sembra per voi un ostacolo insormontabile, niente paura esistono siti che vendono a prezzi ragionevolissimi tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno. Se ti piacciono i cosmetici fai da te, non perdere tre scrub fai da te per preparare la pelle all’inverno.

Come preparare il siero viso lifting istantaneo, il video tutorial

Per preparare il siero lifting istantaneo, avrete bisogno di:

acqua 40, 4 grammi

idrolato 20 grammi

gomma arabica o di acacia 0,5 grammi

glicerina 2 grammi

collagene 1 grammo

GC collagene pro 0,5 grammi

elastina idrolizzata 1 grammo

relax rides 2 grammi

estratto di kigelia 1 grammo

sodio ialuronato (Sol 1%) 30 grammi

argirelina 1 grammo

conservante 0,6 grammi

PH 6,5

La preparazione sarà molto semplice, basterà miscelare tutti gli ingredienti a freddo aiutandovi con un piccolo monta latte elettrico facilmente reperibile in commercio. Una volta creato il prodotto dovrà essere travasato in un recipiente cosmetico nuovo o riciclato ma ben lavato e asciugato. Il siero potrà essere applicato tutte le sere con un leggero massaggio e l’effetto levigante sarà immediatamente visibile.

