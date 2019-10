Christmas Beauty: scrub corpo alla cannella fai da te

La cannella, una delle spezie invernali e natalizie per eccellenza. Ecco come preparare uno scrub corpo alla cannella, ideale per ritrovare una pelle vellutata e perfetto come regalo fai da te.

Natale sta arrivando e come al solito si pensa a come arrivare in forma scintillante alle feste seguendo un’alimentazione controllata ma anche avendo cura del proprio corpo e della propria bellezza. Niente di meglio per preparare la pelle al cambio repentino di temperature, che uno scrub per eliminare le cellule morte, rendere l’epidermide liscia, luminosa e pronta per ricevere il trattamento idratante e nutriente.

La cannella, protagonista dell’inverno ed in particolare del Natale, sia come decorazione che come ingrediente di torte e golosi biscotti, sarà ingrediente di uno scrub corpo fai da te davvero eccezionale, perfetto anche da regalare alle amiche, magari confezionandolo in modo natalizio. Se ami gli scrub fatti in casa non perdere lo Scrub al caffè, fatto in casa: incredibili proprietà antiossidanti

Come preparare lo scrub corpo alla cannella

Per preparare lo scrub corpo alla cannella, avrete bisogno di:

1 tazza di zucchero bianco

1 tazza di zucchero di canna grezzo

olio vegetale (olio di mandorle dolci, di cocco, di semi di girasole)

cannella in polvere

olio essenziale di anice stellato

barattolo in vetro

fiocchi e decorazioni natalizie

Per preparare lo scrub corpo alla cannella, avrete bisogno di un barattolo di vetro da 500 grammi ben lavato e sterilizzato. All’interno del barattolo, si inseriranno una tazza di zucchero bianco e una tazza di zucchero di canna grezzo che renderanno la pelle liscia in modo meccanico. A filo, si farà cadere una tazza di olio vegetale a scelta. L’olio dovrà superare di un centimetro il livello dello zucchero. A questo impasto omogeneo, si aggiungeranno 4 cucchiai di cannella in polvere e 5 gocce di olio essenziale di anice stellato.

La cannella è ricca di proprietà tonificanti, astringenti e stimolanti. L’olio essenziale di anice stellato regalerà, assieme alla cannella, una fragranza tipicamente invernale e natalizia allo scrub corpo. Dopo aver chiuso in modo ermetico il barattolo, lo scrub potrà essere confezionato in modo grazioso, con i colori e le decorazioni tipiche del Natale.

Per l’applicazione, si dovrà prelevare una noce di prodotto, dopo averlo miscelato con un cucchiaio in legno, e applicarla con un leggero massaggio sulla pelle del corpo bagnata. Il risultato di questo trattamento di bellezza, sarà immediatamente visibile e la fragranza che si spanderà nell’aria sarà rilassante e avvolgente.

->>LEGGI ANCHE:

Curare i piedi in inverno: belli e sani con gli oli essenziali

Che età dimostri? A stabilirlo è il DNA

Bagno di vapore, un vero toccasana per la pelle del viso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI