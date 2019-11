La lavanda è una pianta che viene utilizzata per le sue diverse proprietà sia lenitive che digestive, scopriamo qualcosa in più.

La lavanda conosciuta come Lavandula angustifolia è una pianta che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. E’ conosciuta per le sue diverse proprietà è utilizzata per curare i mal di testa e l’insonnia e non solo. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche informazione in più sulle proprietà, utilizzi e le possibili controindicazioni. Lavanda: le proprietà I fiori della lavanda sono utilizzati in fitoterapia grazie alle sue diverse proprietà grazie alla presenza dell’olio essenziale come: linalolo

acetato di linalile

limonene

cineolo

canfora

alfa-terpineolo

beta-ocimene Poi contiene: tannini

acido ursolico

flavonoidi

sostanze amare. Benefici La lavanda viene utilizzata per diversi motivi, già le nostre nonne la utilizzavano per alleviare sintomi e curare le ferite. Scopriamo tutti i benefici di questa pianta. 1. Proprietà sedative sono le più note: la lavanda è ottima contro: ansia

agitazione

nervosismo

mal di testa

stress

insonnia. Ci sono svariati rimedi per questo uso dalle tisane, ai fiori nel bagno caldo all’olio essenziale. 2. Proprietà balsamiche e decongestionanti: è consigliabile utilizzarla nel caso di malattie da raffreddamento come: influenza

tosse

raffreddore

catarro. 3. Proprietà antispastiche: la lavanda ha ottime proprietà carminative ed è buona per calmare i dolori intestinali e rilassare i muscoli. E’ indicata soprattutto per chi soffre di dolori e spasmi addominali, in quanto aiuta a distendere la muscolatura del ventre. Questa pianta è un calmante nervino e antispasmodico indicato per chi soffre spesso di: vertigini

emicranie

dolori nervosi di testa. 4. Proprietà antisettiche ed antibatteriche: i preparati di lavanda per uso esterno possono essere impiegati per curare: scottature

ferite

punture d’insetti

irritazioni della bocca. 5. Proprietà antinfiammatorie ed antireumatiche: l’olio essenziale di lavanda è indicato per calmare diversi dolori articolari come: schiena

collo

testa

nervo sciatico. 6. Proprietà analgesiche: si può utilizzare per calmare i dolori in generale ma soprattutto quelli causati dal ciclo mestruale. 7. Proprietà digestive: chi ha una digestione difficile, ulcere e dolori psicosomatici, possono utilizzarla. 8. Benefici cardiovascolari: la lavanda aiuta a combattere l’ipertensione. E’ consigliabile chiedere il parere medico prima di utilizzarla.

Uso e rimedi naturali

Fra le preparazioni a base di lavanda più note vi è l’olio essenziale di lavanda, che viene utilizzato per le proprietà:

lenitive

analgesiche

antinfiammatorie

sedative

Non si deve utilizzare puro, ma sempre diluito in un olio base vegetale come l’olio di mandorle dolci ad esempio. Il preparato viene utilizzato massaggiando:

le tempie

i polsi

la nuca

la zona dolorante: è utile per distendere la muscolatura addominale in caso di crampi.

L’olio essenziale alla lavanda è indicato per la pulizia della pelle grassa ed impura, anche del cuoio capelluto. Anche le persone che hanno la pelle secca possono utilizzarla in quanto la rende più idratata.

Per sfruttarne le proprietà sedative e balsamiche, oltre che i massaggi ed i suffumigi si può impregnare un fazzoletto da porre nel cuscino.

Si possono preparare i suffumigi, basta versare alcune gocce di olio essenziale di lavanda in una bacinella con acqua bollente e disciogliete un cucchiaio di bicarbonato.

In alternativa potete preparare l’infuso di lavanda con i fiori secchi, basta 1 cucchiaio per una tazza di acqua bollente, si lascia riposare per cinque minuti, poi si filtra e si beve.

Controindicazioni Generalmente i preparati alla lavanda non danno effetti collaterali, basta limitarne l’uso, ecco alcuni effetti collaterali: In caso di soggetti allergici, la lavanda può dar luogo a sfoghi e dermatiti.

Assumere con cautela sia per le donne in gravidanza che per bambini , è preferibile un parere medico.

Non è consigliato a chi assume antidepressivi o farmaci sedativi, nonché anticoagulanti.

