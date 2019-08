L’olio di sesamo è un olio vegetale che possiede tante proprietà e benefici soprattutto per la cosmesi. Scopriamo come utilizzarlo

Olio di sesamo Fonte: Istock-Photos

L’olio di sesamo si ottiene dall’ estrazione dei semi della pianta di sesamo, chiamata Sesamum indicu, appartenente alla famiglia Pedaliaceae, è una pianta erbacea di origine indiana. E’ stato utilizzato per centinaia di anni come rimedio curativo naturale, contiene molto calcio ed è ricco di acido oleico e di acido linoleico, fonte di acidi grassi essenziali omega 3 e 6. Trova largo impiego in cucina come condimento, ma è utilizzato come rimedio di bellezza sia per la pelle che per i capelli. Scopriamo tutte le proprietà e come si usa.

Olio di sesamo: le proprietà

E’ considerato un olio con molteplici benefici, ecco quali sono:

un antinfiammatorio naturale: perfetto per la cura e la protezione della pelle;

un antiossidante: combatte l'invecchiamento della pelle e i radicali liberi;

un antivirale e antibatterico: agisce contro gli agenti patogeni che possono attaccare l'epidermide causando le infezioni;

ricco di vitamine : in particolare vitamina A, vitamina E e vitamine del gruppo B (B1, B2, B3);

ricco di sali minerali: come il magnesio, il fosforo e il calcio;

come il magnesio, il fosforo e il calcio; regolare lo sviluppo cellulare

ricco di acidi grassi insaturi : come gli omega 3 e gli omega 6

Come utilizzarlo

L’olio di sesamo è un olio molto versatile, si utilizza in diverse situazioni:

scottature solari: si applica sulla pelle direttamente;

pelle del viso secca: ha un'azione idratante;

capelli con forfora: riduce la forfora;

acne: regola l'acne e rassoda la pelle del viso e del corpo. In commercio ci sono diversi saponi, prodotti cosmetici e shampoo, che hanno come ingredienti l'olio di sesamo;

regola l’acne e rassoda la pelle del viso e del corpo. In commercio ci sono diversi saponi, prodotti cosmetici e shampoo, che hanno come ingredienti l’olio di sesamo; protezione durante l’esposizione al sole

massaggi energizzanti: è un olio che si presta benissimo ai massaggi;

è un olio che si presta benissimo ai massaggi; allevia irritazioni e arrossamenti: si applica direttamente sulla pelle;

L’olio di sesamo è particolarmente benefico per la pelle in quanto è ricco in antiossidanti e contrasta l’azione dei radicali liberi. Se si applica direttamente sulla pelle può prevenire il melanoma.

Applicazioni

Olio di sesamo e zenzero

Si può preparare un olio da massaggio per il corpo con l’ olio di sesamo e lo zenzero. Si mette in una ciotola mezza tazza di olio di sesamo e mezza tazza di succo di zenzero fresco. E’ importante che lo zenzero sia grattugiato finemente e successivamente filtrato con una garza per ottenerne il succo. Si mescola bene e poi si utilizzare sia per i massaggi che per alleviare i dolori muscolari.

Trattamento per i piedi

L’olio di sesamo è indicato per curare i piedi ruvidi e dona un gradevole profumo. Si prepara in questo modo: in una ciotola mettiamo un cucchiaio di olio di sesamo e 5 gocce di olio essenziale di menta, mescolare e applicare sui piedi. E’ consigliabile indossare le calze di cotone e lasciare agire per tutta la notte, al risveglio la pelle dei piedi sarà morbidissima.

Cura dei capelli

L’olio di sesamo è molto efficace per i capelli secchi, basta applicare poche gocce sulla chioma asciutta, si ottiene così un effetto nutriente e lucidante. In alternativa si possono fare degli impacchi, basta applicare l’olio sui capelli, massaggiare con le mani e lasciare agire per almeno 30 minuti, po si procede con lo shampoo. E’ adatto anche per i capelli con la forfora.

Olio dopo sole

L’olio di sesamo ha un effetto lenitivo, quindi si può applicare dopo le scottature solari, oppure massaggiarlo sul corpo dopo l’esposizione al sole. Se si vuole aumentare la sua efficacia, si può mescolare con un cucchiaio di gel di aloe vera o con un cucchiaino di olio di calendula.

Esfoliante

Un vero e proprio scrub esfoliante si può applicare sia sul viso che sul corpo, basta mescolare un cucchiaio di olio di sesamo e mezzo cucchiaio di amido di riso in una ciotola, poi si applica il composto sulla pelle e si massaggia delicatamente. Dopo risciacquare prima con acqua tiepida e poi con acqua fredda.

Antirughe

Per avere questo effetto basta applicare una piccola quantità di olio di sesamo sul viso ogni giorno, essendo ricco in antiossidanti l’olio di sesamo aiuterà a combattere l’invecchiamento della pelle donando elasticità e luminosità.

