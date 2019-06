L’olio essenziale di limone (citrus limonum) è rinomato per le sue proprietà depurative e antibatteriche. Può essere utilizzato nel massaggio, nell’aromaterapia per perdere peso e molto altro.





Cos’è l’olio essenziale di limone?

L’albero di limone (citrus limonum in latino) è un albero con foglie verde scuro piuttosto rigide e fiori rosa o bianchi. Fa parte della famiglia delle rutacee.

Originario del Mediterraneo, il limone è particolarmente diffuso in Italia, in Spagna, ma anche a Cipro, in California, in Israele.

L’olio essenziale di limone è ottenuto dalla spremitura a freddo della scorza del frutto. Il suo colore è giallo pallido. Emana un odore fresco, fruttato e piccante.

I principali composti di questo olio sono: limonene, pinene, terpinene, geraniale.

Quali sono i benefici dell’olio essenziale di limone?

Benefici dell’olio essenziale di limone (citron limonum)

L’olio essenziale di limone HE ha proprietà antisettiche e antibatteriche che lo rendono efficace contro le infezioni e promuove la loro guarigione.

Rafforzando i vasi sanguigni, il limone HE limita il rischio di flebiti e trombosi. Funziona positivamente su anemia, rosacea e arteriosclerosi.

L’lio essenziale di limone svolge un’azione depurativa del sistema digestivo. Calma l’intestino e mal di stomaco, allevia la nausea e la cinetosi e può essere usato come un vermifugo. In generale, il limone è un alimento che favorisce la digestione e drena il fegato. Diuretico, questo olio essenziale previene l’urolitiasi (calcoli renali). Questa proprietà lo rende efficace per i trattamenti dimagranti in quanto scioglie il grasso ed elimina la cellulite.

Il limone HE è noto per il suo effetto purificante dell’aria. Anche le sue proprietà astringenti e dissetanti sono riconosciute.

Uso dell’ olio essenziale di limone (HE) per diffusione

Come defaticante alla fine della giornata, combinare dodici gocce di olio essenziale di limone con cinque gocce di olio essenziale di niaouli e cinque gocce di olio essenziale di lavanda mette diffusore.

Se soffri di rinite allergica, prepara una miscela a base di tre gocce di limone HE, tre gocce di EO di eucalyptus radiata e tre gocce di EO niaouli in un diffusore o una ciotola. Lasciare che la miscela si diffonda nell’aria.

Uso di olio essenziale di limone (HE) nel massaggio

Per nutrire e trattare la pelle grassa, massaggiare il viso con una miscela composta da 1-2 gocce di limone in un cucchiaio di olio vegetale (ad esempio la mandorla dolce).

In caso di disturbi digestivi, massaggiare il ventre in senso orario con una o due gocce di EO di limone in un cucchiaio di olio vegetale.

Attenzione: gli olii essenziali non devono essere usati puri, è essenziale diluirli con un olio vegetale (ad esempio la mandorla dolce).

Uso di olio essenziale di limone (HE) per inalazione

Per trattare il mal di testa, i problemi della pelle e agire positivamente sulle rughe, mescolare tre gocce di limone EO in un cucchiaio di miele e diluirlo in mezzo litro di acqua calda. Quindi inalare la preparazione.

Le controindicazioni dell’olio essenziale di limone

L’uso di olio essenziale di limone (HE) può avere effetti fotosensibilizzanti, pertanto non è consigliabile esporsi al sole dopo la sua applicazione.

L’uso di limone HE è vietato durante i primi tre mesi di gravidanza e durante l’intero periodo di allattamento al seno.

Questo olio essenziale è vietato nei bambini sotto i 5 anni e deve essere usato con cautela negli anziani.

L’olio essenziale di limone può causare irritazioni alla pelle.

Attenzione: gli olii essenziali non sono adatti a tutti! Le persone con malattie croniche e gli anziani dovrebbero chiedere il parere di un medico prima di utilizzare oli essenziali.

Fonte: santemagazine.fr

