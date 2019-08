L’olio di mandorle dolci ha numerosi proprietà, un vero alleato della donna e non solo. Scopriamo le proprietà e i rimedi naturali di bellezza

Olio alle mandorle dolci Fonte: Istock-Photos

L’olio di mandorle è un’ olio vegetale molto utilizzato e conosciuto per le sue molteplici proprietà. Viene utilizzato sia per gli adulti che per i bambini e neonati. L’olio di mandorle, si ottiene dalla spremitura a freddo del frutto senza solventi. L’ albero di mandorlo è originario dell’Asia ed è diffuso in tutto il Mediterraneo. E’ molto utilizzato per la preparazione dei prodotti di cosmesi, per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive sia per la pelle degli adulti che dei bambini e dei neonati.

Scopriamo quali sono le proprietà, i benefici e i rimedi di bellezza di questo olio.

Proprietà dell’olio di mandorle

L’olio di mandorle possiede tante proprietà e benefici perchè contiene molti acidi grassi insaturi e polinsaturi, che conferiscono alla pianta le proprietà eudermiche. Inoltre è molto ricca di vitamina E e B, sali minerali e glucidi fondamentale perchè aiutano a combattere l’invecchiamento della pelle e il rinnovamento cellulare dei tessuti.

