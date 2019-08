La bardana è una pianta poco conosciuta, ma ha tantissime proprietà e poche controindicazioni. Scopriamo come utilizzarla

Bardana Fonte:Istock-Photos

La bardana, detta anche Arctium iappa, è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Cresce in tutta Italia dal nord al sud fino a 1700 m di altezza, si trova particolarmente nelle zone soleggiate. Le foglie si raccolgono tra maggio e luglio prima che la pianta fiorisce, mentre le radici si raccolgono in autunno del primo anno di vegetazione o nella primavera del secondo anno prima che si formi il fusto floreale.

Questa pianta ha diverse proprietà benefiche ma anche delle controindicazioni, scopriamole.

Bardana: le proprietà

E’ conosciuta come la “pianta dermopatica” perchè cura le dermatosi legate sia disordini biologici che metabolici. E’un’ottima alleata per curare:

dermatite

eczema

seborrea

forfora

psoriasi

Questo perchè contiene composti polinsaturi, acidi fenolici che hanno una proprietà antibiotica, antibatterica e antiflogistica. La bardana viene impiegata in fitoterapia per stimolare la funzionalità biliare ed epatica, per un effetto lassativo, per abbassare il livello di colesterolo cattivo e combattere i reumatismi.

Non solo la pianta ha poteri curativi, ma anche la radice perchè contiene le vitamine del gruppo B, gli amminoacidi, i tannini, le resine. Inoltre è costituita da inulina, che ha un’azione drenante e purifica il sangue, un’effetto detox perchè elimina le tossine dell’organismo. E’ consigliata quindi nel trattamento del diabete e dell’ iperglicemia, solo sotto stretto controllo medico, perchè interagisce con gli ipoglicemizzanti di sintesi.

Modalità d’uso

Uso interno : si prepara un decotto versando un cucchiaio della radice di bardana in una tazza d’acqua, trasferite in un pentolino, portate ad ebollizione, dopo qualche minuto spegnete il fuoco. Coprite e lasciate in infusione per 10 minuti, filtrate l’infuso e bevetelo lontano dai pasti così da garantire un’azione disintossicante drenante e purificante per la pelle. Se utilizzate la tintura madre, occorrono 40 gocce in poca acqua tre volte al giorno lontano dai pasti.

: si prepara un decotto versando un cucchiaio della radice di bardana in una tazza d’acqua, trasferite in un pentolino, portate ad ebollizione, dopo qualche minuto spegnete il fuoco. Coprite e lasciate in infusione per 10 minuti, filtrate l’infuso e bevetelo lontano dai pasti così da garantire un’azione disintossicante drenante e purificante per la pelle. Se utilizzate la tintura madre, occorrono 40 gocce in poca acqua tre volte al giorno lontano dai pasti. Uso esterno: si utilizza come lozione per uso topico, è adatto alle donne con la pelle grassa, con punti i neri e che hanno la predisposizione all’acne. Le foglie fresche se vengono pestate, si possono applicare sulle punture di zanzare, api e calabroni, attenuando il dolore e il gonfiore.

Controindicazioni

Non esistono particolari effetti collaterali o controindicazioni dopo l’assunzione della bardana, l’unico potrebbe essere sconsigliato l’uso alle donne che hanno l’allergia alle piante della famiglia delle asteraceae, perchè potrebbero verificarsi degli episodi allergici.

