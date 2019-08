Nadia Toffa: la sua vita, dalla carriera alla dura lotta contro il cancro

Nadia Toffa si è spenta oggi, a 40 anni, dopo una lunga e coraggiosa lotta contro il cancro. La storia di una guerriera che ha lottato fino alla fine.

Oggi si spenta Nadia Toffa, volto noto al grande pubblico per le sue inchieste svolte per il programma Le Iene e per il coraggio dimostrato fino alla fine nella dura lotta contro il cancro. Una malattia, che aveva scelto di affrontare con il sorriso, parlandone senza timore e ricordando a tutti l’importanza di restare sempre positivi.

Nadia era nata a Brescia nel 1979 e, da sempre appassionata di giornalismo d’inchiesta, aveva iniziato a lavorare per ReteBrescia, salvo essere notata ben presto da Le Iene diventandone inviata.

La sua carriera è sbocciata quando è passata alla conduzione del programma che, come lei stessa aveva dichiarato, le piaceva così tanto da toglierle il tempo per ogni altro hobby.

Una passione che ha portato avanti fino alla fine, anche nei mesi nei quali ha lottato duramente contro il cancro, scegliendo di parlarne apertamente in tv e raccontandone sui social ogni tappa, compresi i giorni in cui andava in ospedale, vestita di mille colori diversi, per affrontare la chemioterapia con un sorriso. Ricordi indelebili che raccontano solo una piccola parte di Nadia Toffa ma che mostrano la voglia di non arrendersi e di affrontare le avversità della vita con un sorriso.

Nadia Toffa, tra il male che l’ha portata via ed il sorriso che l’ha resa indimenticabile

Tutto è iniziato il 2 Dicembre del 2017 quando un malore l’ha colpita mentre era in trasferta per lavoro. Un giorno che gli italiani ricorderanno sicuramente visto il clamore della notizia e la preoccupazione che aveva coinvolto un po’ tutti, portando persino i giornali stranieri a chiedersi chi fosse Nadia Toffa e come mai il suo nome risultasse così in alto nelle ricerche sul web.

Il malore di Nadia, che all’inizio era stato descritto come una patologia cerebrale, era purtroppo un tumore. Cosa da lei stessa raccontata quando, tornata al timone delle Iene, aveva scelto di spiegare cosa le era successo, dicendo di avere avuto il cancro, di essere stata operata e di stare finalmente bene, nonostante i chili persi e la parrucca che era costretta a portare.

La sua dichiarazione, aveva fatto subito scalpore dividendo il pubblico in due. Se da un lato c’erano persone grate per la sua sincerità e forza di spirito, dall’altro c’erano infatti quelle che la descrivevano come troppo euforica o in qualche modo esagerata nel suo modo di parlare della malattia e della scelta di affrontarla da guerriera.

Una lotta che purtroppo sarebbe ripresa di li a poco visto che nel Marzo del 2018 è tornata a colpirla, portandola ad un nuovo intervento. Un colpo più duro del precedente che come lei stessa aveva espresso, l’aveva portata a fare dell’introspezione, a piangere con i suoi cari e a decidere infine di affrontare il tutto ancora una volta con coraggio, lo stesso che è riuscita a trasmettere agli altri, ricordando di vedersi non come malati ma come guerrieri.

Purtroppo nonostante gli alti e bassi e i momenti in cui riusciva persino ad apparire in tv, la malattia di Nadia è proseguita senza lasciarle tregua, tanto da impedirle di partecipare all’ultima puntata de Le Iene andata in onda il 12 Maggio 2019. In quell’occasione i suoi stessi colleghi ne avevano annunciato l’assenza, parlando di cure molto pesanti e di un momento di grande stanchezza da parte di Nadia.

Un momento che ha segnato l’inizio di una presenza sempre più vacillante sui social e tale da preoccupare i fan. Il suo ultimo post risale infatti al 1 Luglio 2019 quando si è mostrata per l’ultima volta insieme alla sua cagnolina, parlando del caldo e inviando un bacio a tutti.

Sotto quel post, oggi è possibile leggere i tantissimi messaggi giunti dai follower sempre più preoccupati e che fino a ieri le auguravano una pronta guarigione.

La guarigione, però, non c’è stata ed oggi 13 Agosto 2019 Nadia Toffa se n’è andata, lasciando tutti con un vuoto da colmare e tanta tristezza nel cuore.

Di lei resta però il ricordo dei suoi sorrisi, della capacità di lottare nonostante tutto e della forza che ha trasmesso sempre, al di là di come stava o di come stessero andando le sue cure.

Il triste annuncio della sua morte è stato dato dall’account ufficiale de Le Iene che le ha dedicato un dolce messaggio carico di dolore e di amarezza per una perdita che suona ancora troppo difficile da accettare. Una perdita della quale, nonostante tutto, resterà anche il ricordo di come si può scegliere di affrontare le cose in modo diverso, da guerrieri appunto. Perché come i suoi stessi colleghi hanno dichiarato, Nadia non ha perso perché chi ha vissuto come lei non perde mai.

Addio Nadia, che la terra ti sia lieve.

