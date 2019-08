Barbara d’Urso ha rivolto un saluto speciale a Nadia Toffa.

Come ormai molti sapranno, purtroppo questa mattina Nadia Toffa ci ha lasciati. La sua dura lotta contro il cancro è giunta al termine lasciando un vuoto nel cuore di coloro che sin dal principio della sua malattia hanno continuato a pregare e sperare con lei. Dal momento della notizia, data dai colleghi ed amici del programma Le Iene, molti personaggi dello spettacolo hanno scelto di salutare Nadia con un messaggio, un ricordo o il semplice augurio di riposare in pace. Barbara d’Urso si è unita a gli altri postando una foto in cui è insieme a Nadia e dedicandole un messaggio importante.

Barbara d’Urso ed il saluto a Nadia Toffa

“Mi inca**avo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano ma tu dicevi “dai amica, facciamoci una risata insieme” (anche se so che ci stavi male). E poi quando venivi nel mio camerino ridendo, sempre ridendo, con quel cappello a falde larghe che dovevano nascondere anche se non te ne fregava niente di nascondere. E poi mille altre cose. Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu. Ciao TesorA. E con la poesia che mi hai mandato qualche mese fa.”



Sei bella.

E non per quel filo di trucco.

Sei bella per quanta vita ti è passata addosso,

per i sogni che hai dentro e che non conosco.

Bella per tutte le volte che toccava a te,

ma avanti il prossimo.

Per le parole spese invano

e per quelle cercate lontano.

Per ogni lacrima scesa

e per quelle nascoste di notte

al chiaro di luna complice.

Per il sorriso che provi,

le attenzioni che non trovi,

per le emozioni che senti

e la speranza che inventi.

Sei bella semplicemente,

come un fiore raccolto in fretta,

come un dono inaspettato,

come uno sguardo rubato

o un abbraccio sentito.

Sei bella

e non importa che il mondo lo sappia,

sei bella davvero,

ma solo per chi ti sa guardare.

(Alda Merini)

Parole cariche di emozione che parlano di rapporti umani e di amicizia ma anche di dolore e di quanto la dura lotta di Nadia Toffa sia stata a tratti resa ancor più dura da coloro che hanno messo in dubbio il suo stesso malore, accusandola di essersi inventata un male per specularci sopra.

Accuse che sicuramente ferivano ma che Nadia aveva scelto di accogliere con un sorriso, lo stesso che usava ormai come un arma per lottare come una guerriera sempre pronta all’azione.

Una storia che ricorda il suo coraggio e che le poche parole di Barbara d’Urso hanno ricordato a tutti, trasmettendo ancora una volta un messaggio di forza e di bellezza, quelli che nascono da dentro e che per alcuni sono possibili anche nei momenti più duri.

