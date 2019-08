Aurora Ramazzotti, emergenza per lei: costretta al rientro, video

Emergenza per Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, costretti a rientrare in anticipo in Italia, ma i due sono bloccati in aeroporto, video.

Emergenza per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, costretti a rientrare in Itaia in anticipo interrompendo e vacanze. In aeroporto, però, hanno avuto una brutta sorpresa.

“EasyJet ci ha venduto un volo in overbooking il che vuol dire che il volo ha raggiunto la massima capienza di passeggeri, ma loro ti vendono comunque il bigietto perchè in caso non si presentasse qualcuno tu puoi salire, però, non te lo dicono nel momento in cui lo compri. Te o dicono nel momento in cui arrivi in aeroporto, imbarchi la valigia, fai tutta la fila intera, aspetti che tutto il volo si riempi e poi arrivi e ti dicono che non puoi salire. Dopodichè non ci sono più voli per tornare a Milano quindi noi dovremmo per forza arraggiarci perchè abbiamo un’emergenza e dobbiamo tornare assolutamente in Italia e nel frattempo tu li chiami e il servizio di clienti non ti risponde; le persone che lavorano per EasyJet ti trattano malissimo e noi siamo qua ad aspettare. Complimenti”.

