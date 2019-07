Nadia Toffa torna sui social e pubblica un messaggio per i suoi fan. La gioia dei suoi followers e i commenti di sostegno per la lotta contro quel terrbile male

Sul suo profilo Instagram, seguito quasi da un milione e mezzo di persone, Nadia Toffa è solita pubblicare ogni giorno delle foto che la riguardano che si tratti di momenti belli o brutti. Ed è proprio qui che. dopo una lunga assenza, che la conduttrice è tornata a farsi viva, postando una nuova foto e lasciando un breve messaggio ai suoi fan.

Dopo quasi un mese dal suo ultimo post, ha deciso di condividere una foto con il suo cane: “Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”. Poche parole ma che tanti aspettavano e che ha scatenato molta gioia e felicità, sopratutto per tutti quei fan che erano preoccupati per le sue condizioni di salute

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Nadia Toffa torna sui social: il sostengo sei suoi fan

In poco tempo il post pubblicato ha ottenuto molti likes, circa 90 mila, e molti commenti. Il pubblico di Nadia Toffa è ormai diventato parte importante della sua esistenza ed un sostegno giornaliero. Ed è proprio attraverso il suo profilo Instagram che la nota conduttrice de Le Iene è solita rendere partecipi della sua lotta quotidiana contro il cancro.

Una donna coraggio, che anche se ha volte vacilla, non molla mai ed sempre positiva. Lei non si è limitata solo a raccontare la sua storia ma ad ascoltare anche quella delle persone che stanno affrontando il suo stesso dolore, spronandoli a non mollare mai. E sono stati proprio quest’ultimi a commentare il post della Toffa con tanti bellissimi messaggi di incoraggiamento: “Come stai Nadia? Spero bene… Ti auguro tutto il bene di questo modo e ti sono molto vicina!”, “Meno male che hai messo questo post! Era da troppo tempo che non mettevi una tua foto e mi mancavi. Baci” e ancora “Finalmente ero preoccupata è tanto che non scrivevi un abbraccio forte”

Leggi anche >>> Francesco Monte, scoop: ecco chi è la sua nuova fiamma – Video

Leggi anche >>> Emma difende Carola Rackete e viene coperta di insulti – Video

Leggi anche >>> Eros Ramazzotti sulla figlia: “non è raccomandata”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI