Nadia Toffa, il suo silenzio da troppe settimane preoccupa e non poco i suoi numerosi fan che tutti i giorni scrivono a lei sui social

La “Iena” Nadia Toffa da troppo tempo è in silenzio sui socia ora preoccupa davvero tutti. Non è obbligata a postare cosi, ma il silenzio è assordante. per una come lei. Il tempo che passato tantissimo, quasi un mese. I suoi numerosi follower, sono preoccupati dal lungo silenzio che ha lasciato Nadia sulla sua pagina Instagram, dove scrive con regolarità

Nadia sta combattendo ormai da parecchi mesi contro un cancro al cervello e proprio ai suoi seguaci non ha mai nascosto la malattia, le terapie e la sua voglia di vivere e sconfiggere il male.

Nadia Toffa quasi sempre condivide momenti felici della sua vita e anche critici sui social, per cui, questo silenzio assordante sta facendo preoccupare i fan. Già da qualche tempo alcuni fan avevano notato che la presentatrice de le Iene sembrava non avere la stessa carica e la stessa forza, forse a causa delle cure troppo duri, alcuni erano arrivati a dire che non fosse più nemmeno lei a postare le foto sui suoi canali social

L’ultimo post risale al 1 luglio, in cui parlava del grande caldo lasciandosi immortalare insieme alla sua cagnolina Totò, poi il 3 luglio ha commentato un post su Twitter di Luca Bizzarri,poi si è spenta la luce social. Tutti sperano che sia solo una pausa di relax e che in realtà Nadia sia più energica di sempre pronta a ricaricare le pile per la prossima stagione televisiva. L’ipotesi più bella che vogliamo scrivere nei prossimi articoli.

