Uomini e Donne, Alessandro e le parole d’amore per Giulia: “voglio te”

Dopo la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Alessandro Basciano fa un’importante dichiarazione a Giulia Quattrociocche: “voglio te”.

La prima coppia della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne potrebbe essere formata da Giulia Quattrociocche e Alessandro Basciano. Quest’ultimo, sempre più preso dalla tronista, si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione d’amore sui social.

Uomini e Donne, la dichiarazione d’amore di Alessandro Basciano a Giulia Quattrociocche su Instagram: “voglio te”

Giulia Quattrociocche ha abbassato le difese con Alessandro Basciano lasciandosi travolgere dai sentimenti che prova per lui. Dopo i baci passionali, sentiti e voluti da entrambi, nel corso della nuova registrazione che ha visto l’arrivo del nuovo tronista Carlo, Giulia ha difeso Alessandro. Dopo il timore di restare senza corteggiatori e di dover lasciare il trono senza scegliere, Giulia Quattrociocche ha recuperato la fiducia sia di Alessandro che di Daniele. Quest’ultimo, però, nella registrazione della scelta di Alessandro Zarino che è stato rifiutato da Veronica Burchielli, diventata poi la nuova tronista, ha puntato il dito contro il rivale rivolgendogli delle accuse precise.

Nel corso dell’ultima registrazione, Alessandro è andato a prendere Giulia a lavoro, come svela in esclusiva il Vicolo delle News, portandole un peluche scelto da suo figlio. Tra i due scatta un lungo e passionale bacio di fronte al quale Daniele esprime la propria delusione attaccanto Alessandro, reo di fare il piacione in giro per Roma. Giulia, però, difende Alessandro affermando di voler arrivare ad una scelta senza ripensamenti e di voler scoprire da sola se Alessandro la sta prendendo in giro. Una dichiarazione importante per il corteggiatore che, fino a qualche puntata fa, non riusciva a farsi capire da Giulia, sempre diffidente nei suoi confronti.

Dopo la registrazione Alessandro, su Instagram, ha pubblicato una storia molto eloquente con cui ha espresso i propri sentimenti per la tronista. “Voglio te”, ha scritto mentre nella storia precedente aveva pubblicato il primo bacio con Giulia.

