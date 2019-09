Pelle: 3 scrub fai da te per preparare la pelle all’inverno

Lo scrub, il prodotto ‘must have’ da utilizzare sulla pelle dopo l’estate. Ecco come prepararne tre fai da te davvero eccezionali.

Lo scrub, un prodotto di bellezza che non dovrebbe mai mancare nel beauty di una donna. Un gesto di benessere per la pelle del corpo che ritrova nuova vita perché libera dalle cellule morte.

Nel video tutorial potrete scoprire come preparare tre scrub diversi da tenere sempre pronti sotto la doccia, semplici da utilizzare ma soprattutto piacevoli, anche grazie all’aroma terapia. Saranno perfetti per preparare la pelle alla stagione invernale.

Come preparare tre scrub corpo naturali

Per preparare gli scrub corpo avrete bisogno di:

Scrub tonificante alla menta:

35 grammi di zucchero di canna

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

10 gocce di olio essenziale di lavanda

Scrub al caffè:

25 grammi di zucchero di canna

1 cucchiaio di olio di oliva

1 cucchiaino di polvere di caffè

10 gocce di olio essenziale di Ylang Ylang

Scrub idratante alla lavanda:

30 grammi di zucchero di canna

2 cucchiai di olio di oliva

10 gocce di olio essenziale di lavanda

Tutti gli scrub si potranno conservare per 2-3 mesi e si dovranno applicare sotto lo doccia, facendo dei massaggi delicati e circolari sulla pelle umida per poi risciacquare e tamponare con un morbido telo di spugna. La pelle sarà liscia, vellutata e anche piacevolmente profumata. Ritroverà tono ed idratazione in un solo gesto. Lo scrub potrà essere fatto una volta a settimana per un mese e poi ogn i15 giorni per i successivi e la pelle dovrà essere sempre idratata con l’applicazione di una crema corpo, un olio vegetale o una lozione.

