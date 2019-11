Fedeltà: ecco cosa significa veramente essere fedeli

Essere fedeli significa molto di più di non ingannare: ecco cosa significa veramente fedeltà

La fedeltà è una qualità è essenziale per far durare una relazione, si manifesta in modi diversi e non si limita al solo dire “Ti amo” al proprio partner.

La fedeltà è una rande prova d’amore all’interno di una coppia, specialmente quando è unita dai sacri vincoli del matrimonio. E’ l’espressione di un’unione basata su fiducia, rispetto, amore, tenerezza e, naturalmente, lealtà.

Un’unione tra due persone infatti non si basa solo sulla scintilla dell’amore e della passione che brilla agli occhi degli innamorati, ma anche sulla fiducia e il rispetto che mostrano l’uno verso l’altro e che si solidifica e si costruisce nel tempo.

La percezione della fedeltà

Chiunque può percepire la fedeltà in diversi modi. Per qualcuno il semplice fatto di essere sposato con una persona cara è già una prova di fedeltà, mentre per altri sono tutti i piccoli gesti che un partner mostra quotidianamente, che contano come segni di fedeltà.

Come può manifestarsi la fedeltà?

La fedeltà può essere suddivisa in diversi modi che sono prove più importanti delle parole o del famoso “Ti amo”. È importante dimostrare la proprà fedeltà nella vita di tutti i giorni ciò rassicurerà il partner, preserverà la relazione, manterrà la scintilla del desiderio e della tenerezza all’interno della coppia e, soprattutto, è importante rispettare l’impegno preso contribuendo alla felicità dell’altro.

Ecco alcuni suggerimenti per adottare e dimostrare la propria fedeltà al partner:

– Trascorri più tempo con il tuo partner facendo attività a due, meglio se divertenti

– Comunica onestamente e francamente con il tuo partner, affrontando argomenti importanti per te, senza tabù o segreti.

– Racconta la tua giornata senza dimenticare il fatto che sei stato corteggiato da qualcuno ma che non era importante per te perché il tuo cuore è già preso.

– Rispetta i tuoi limiti e quelli del tuo partner in modo da non trasgredirli e stabilire un buon terreno comune.

– Non mentire. Naturalmente, tutti hanno il diritto di uscire, di vedere amici e altre persone del sesso opposto. Ma se inizi a nascondere il tuo cellulare e i messaggi ricevuti, questo dimostra che stai nascondendo qualcosa, che minerà la fiducia del partner.

– Evita di flirtare con altre persone con il pretesto che si tratta di un gioco

– Non soccombere alla tentazione e non cedere al desiderio sessuale verso altre persone che incontri sul tuo cammino.

– Sii felice e goditi ogni meraviglioso momento trascorso con il tuo partner.

– Sii convinto di voler passare la vita con questa persona.

– Se non ami più il tuo partner, dillo, non giocare con i suoi sentimenti, non spezzargli il cuore tradendo la sua fiducia.

Lealtà e fedeltà sono importanti in un’unione. Questi sono i pilastri che fanno di una semplice relazione, una relazione di successo e mantengono la passione e il rispetto tra due persone che hanno un amore genuino.

