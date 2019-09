Astrologia: i 5 segni zodiacali che non perdonano l’infedeltà

Gli astri rivelano i cinque segni dello zodiaco che non perdonano l’infedeltà. Scopri tutto nel punto astro

Più di una persona su tre afferma di essere prontaad ingannare il suo partner a patto di essere sicuro che non ne venga mai a conoscenza. Insoddisfazione coniugale, routine, e molti altri fattori che possono spingere uno dei partner a scatenarsi verso cieli più indulgenti. Tuttavia, questa imperfezione coniugale può essere un test doloroso per la persona ingannata, che può attribuire questo tradimento a una carenza della sua personalità.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & zodiaco CLICCA QUI

L’infedeltà può causare danni irreparabili in una relazione romantica. Perdita di fiducia, costante sospetto, minore autostima sono tutte possibili conseguenze successive al tradimento di un partner. Secondo le configurazioni celesti, questi cinque segni hanno maggiori probabilità di soffrire a seguito di questo evento non potendo dare una seconda possibilità alla relazione dopo un’infedeltà.

Ecco i 5 segni zodiacali che non perdonano un tradimento

Gemelli

Per i nativi di questo segno dell’Aria, l’infedeltà è un errore paralizzante. E per una buona ragione, quando questi amanti scelgono un partner, si fidano di lui e hanno una stima totale. Di una lealtà senza eguali, non si aspetta di meno dagli eletti del suo cuore. Di fronte a un’infedeltà, si chiuderanno come ostriche. Non hanno bisogno di ascoltare le spiegazioni dall’infedele. Se non mostrano reazioni a questo evento, è probabile che vengano influenzati per il resto della loro vita. Il ricordo di questo trauma rimarrà inciso nelle loro menti. Faranno fatica a fidarsi dell’amore e aspetteranno costantemente una brutta sorpresa.

Cancro

Il Cancro rischia di essere fortemente influenzato dall’infedeltà, nutre il desiderio di conoscere altri senza necessariamente procedere all’atto. Se l’amato li inganna, possono considerare di perdonare dopo un tempo di riflessione. Solo, la condizione è che quest’ultimo non condivida sentimenti di amore con l’ignoto. Se necessario, i nativi di questo segno alimenteranno un risentimento fuori dal comune per il traditore. Faranno soffrire il loro ex partner dimostrando di non avere scrupoli nell’avviare una nuova vita.

Vergine

Il lato materno della Vergine li rende inclini alla sofferenza di fronte all’infedeltà. Come risultato di questo evento, si sentono privati ​​di loro stessi e possono perdere la fiducia in se stessi. Questa imperfezione coniugale può suscitare importanti ferite narcisistiche. Verranno quindi impantanati in una spirale negativa in cui è probabile che qualsiasi partner li tradisca. Faranno fatica a trascendere questo test perché la loro fiducia sarà irrimediabilmente persa. Non esiteranno a provocare scandali in pubblico per far sentire in colpa il loro partner.

Scorpione

I nativi di questo segno saranno davvero capovolti da questo evento. Il loro atteggiamento paranoico in coppia li spingerà a portare facilmente il loro partner al punto di non ritorno. Se scelgono di perdonare la persona amata, non sarà senza rancore. Metteranno alla prova il trasìditore. Dopo questa fase di test, possono finalmente recuperare la stima che nutrono per il loro partner.

Sagittario

Questi idealisti innamorati saranno davvero colpiti da un tradimento. Mettendo naturalmente il proprio partner su un piedistallo, subiranno una crudele disillusione apprendendo che la persona amata ha mancato di lealtà. Non saranno in grado di perdonare questo tradimento e saranno seriamente colpiti da questo evento. A seguito di questa delusione, perderanno in candore e generosità. I loro nuovi partner dovranno cogliere l’occasione per vincere le loro buone grazie.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI