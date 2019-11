Black Friday e Cyber Monday Sephora 2019| I prodotti da non perdere

Tantissime offerte stanno per arrivare da Sephora in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i prodotti che non potete assolutamente perdere.

Tutte le amanti dello shopping conosceranno senza dubbio queste due date, in special modo le clienti di Sephora, una delle catene di profumeria più fornite e famose al mondo. Il Black Friday e il Cyber Monday stanno per arrivare! Il venerdì nero da Sephora sarà il 29 Novembre mentre il lunedì dello shopping on line sarà il prossimo 2 Dicembre.

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, ed è il giorno successivo a quello del Ringraziamento che tradizionalmente da inizio ai giorni di shopping natalizio. Anche Sephora come ogni anno aderisce all’iniziativa e lancia tantissime offerte sui prodotti più amati, dal makeup, ai prodotti di Skincare e ovvio anche le fragranze più di tendenza. Le stesse offerte saranno proposte in occasione del Cyber Monday per chi preferisce lo shopping on line. Ecco alcuni dei prodotti che non potete proprio farvi sfuggire in occasione di queste due date!

Black Friday e Cyber Monday Sephora | i prodotti da non lasciarsi sfuggire

Il Black Friday e il Cyber Monday 2019 di Sephora stanno arrivando! I giorni che separano le ‘Shopping Addict’ da sconti esagerati sono messi bene in evidenza da un conto alla rovescia che appare sul sito di Sephora e in occasione di questi due giorni così speciali, ci sono alcuni prodotti che andranno a ruba, sia per il settore makeup che in quello per la cura della pelle.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti più ‘trendy’ da acquistare con gli sconti, prodotti di makeup che a prezzo pieno per molte persone potrebbero essere inaccessibili in occasione del venerdì nero, non saranno più soltanto un sogno nel cassetto della makeup station!

Black Friday e Cyber Monday Sephora 2019: i prodotti di makeup da non perdere

Le appassionate di Makeup già sognano di entrare in possesso delle palette più blasonate e sognate che di certo saranno scontate in occasione del Black Friday e del Cyber Monday da Sephora. Dei regali di Natale che qualsiasi donna gradirebbe, da attenzionare ai signori mariti!

Tra le palette più amate non potrete perdere la ‘Naked Oney’ di Urban Decay, le palette e mini palette di Becca, che regalano una luminosità unica nel suo genere. Per le amanti del contouring e del nude makeup, potrebbe essere l’occasione di portare a casa la Shade + Light Contour Palette di Kat Von D Beauty o il duo di illuminanti di Natasha Denona in una preziosa mini palette perfetta per Natale. Tra i prodotti di makeup più anelati ci sono quelli di Anastasia Beverly Hills come la Sugar Glow Kit, palette di illuminanti o la palette per il contouring in crema la Contour Cream Kit.

Tra i fondotinta da provare assolutamente la texture del Matissime Velvet Fluid di Givenchy. Per il trucco occhi un eyeliner da non perdere l’Aqua Xl Ink Liner di Makeup For Ever. Per quanto riguarda i rossetti, un ‘must have’ per il Natale da non perdere è il Rouge Dior Ultra Care Liquid di Dior.

Per definire le sopracciglia un prodotto da provare assolutamente in occasione degli sconti è il Bulletproof Brows Kit per sopracciglia di Too Faced. Assolutamente da non perdere tutti i calendari dell’avvento come il Frosted Party di Sephora o The Ritual of Advent Travel 2019 Calendario Avvento di Rituals.

Non perdere tutti i prodotti di Skin Care selezionati per voi in occasione del Black Friday da Sephora, clicca su successivo!