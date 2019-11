Night beauty routine: 10 errori da non fare assolutamente

La sera, porta con se il segreto per una bella pelle. Ecco i 10 errori da non compiere mai durante la beauty routine prima del riposo notturno.

Quante volte siete rientrate alla sera e una volta giunte di fronte allo specchio avete pensato che in fondo, andare a dormire con il trucco non sarebbe stata per nulla la fine del mondo? Ecco, la fine del mondo no, ma probabilmente, se questa diventasse una abitudine, la fine del vostro incarnato perfetto sì!

Scopriamo insieme i 10 errori da non commettere mai durante la beauty routine della sera, tutto quello che non dovrebbe mai mancare alla skin care anche dopo una nottata passata in discoteca.

10 errori da non compiere assolutamente durante la beauty routine della sera

La routine di skin care serale è uno step fondamentale da non tralasciare mai, soprattutto se si ha una pelle giovane, poiché ci si forma un ‘bagaglio per il futuro’. La pelle va sempre pulita in modo accurato e trattata prima del riposo notturno, durante la notte infatti le cellule si rinnovano e la pelle respira profondamente ritrovando benessere, elasticità e idratazione.

I pori occlusi durante la notte, magari da uno strato di fondotinta super coprente, non faranno altro che donare un colorito spento, un’epidermide secca e disidratata e aprire la porta ai primi segni del tempo. Ma vediamo quali sono i 10 errori da non commettere mai durante la night beauty routine.

1-Non struccarsi

Un vecchio detto afferma che quando ci trucca, ci si strucca e mai verità fu più assoluta! Se amate il makeup non potrete fare altro che perdere quei pochi minuti ogni sera per rimuoverlo in modo perfetto, soprattutto sugli occhi dove prodotti tenaci come il mascara potrebbero concentrarsi alla base delle ciglia e renderle sempre più fragili.

2- No alla pigrizia

Non crogiolatevi tra sbadigli e voglia di buttarsi a letto. Sveglia! E correte in bagno a struccarvi per non ritrovarvi delle ‘vecchiette’ prima del tempo!

3- Non scegliere la giusta tipologia di detersione

I moderni prodotti di makeup, soprattutto quelli a lunga durata e super performanti, presentano una formulazione olio in acqua e per questo per rimuoverli alla perfezione, non basterebbe un normale struccante a base acquosa, ma un prodotto a base oleosa, come uno struccante bifasico o un olio struccante. Le molecole di grasso dello struccante, si ‘attaccheranno’ alle molecole di grasso del prodotto di makeup e lo elimineranno in modo veloce.

4- Utilizzare l’acqua della temperatura sbagliata

L’acqua utilizzata per risciacquare il detergente, non dovrà essere fredda né troppo calda. La temperatura più giusta e confortevole da scegliere durante la skin care è quella tiepida.

5- Torturare le imperfezioni

Anche se guardandosi allo specchio, la tentazione di toccare imperfezioni come brufoli e punti neri è grande, non andrebbero mai toccati. La pelle trattata nel modo giusto provvederà a ‘guarire’ da sola.

6- Non utilizzare il tonico

Il tonico è uno dei prodotti di bellezza più importanti ma anche più sottovalutato. Utilizzare il tonico ogni sera sarà importantissimo. Questa lozione infatti ristabilirà l’equilibrio della pelle, molto spessa aggredita dalla durezza dell’acqua, eliminerà ogni traccia di makeup e impurità residua e renderà la pelle tonica ed elastica.

7- Non applicare il trattamento

No! Non si può andare a dormire senza aver applicato un trattamento idratante sulla pelle! Lo step dell’idratazione è fondamentale e non dovrebbe mai essere dimenticato, anche se si ha la pelle grassa e che quindi tendenzialmente ‘non tira’ dopo essere stata detersa e tonificata.

8- Aggredire la pelle grassa

L’abitudine sbagliata che molte donne con la pelle grassa hanno è quella di aggredirla con prodotti a base di alcool che tendono, in un primo momento a restringere i pori e ad opacizzare l’epidermide, per poi avere un effetto ‘rimbalzo’ diametralmente opposto. La pelle infatti comincerà a produrre più sebo.

9- Dimenticare collo e decollete

La detersione e il trattamento, dovrebbero interessare anche la zona del collo e quella del decollete parti del corpo in cui viene sfumato molto spesso il makeup.

10- Non rispettare l’ordine nella routine di bellezza

La pelle va sempre detersa e tonificata prima di ricevere il trattamento e passare un dischetto di cotone imbevuto di tonico sul viso, non prepara la pelle all’idratazione. La pelle va prima detersa, poi tonificata ed infine trattata.

