Makeup: le regole per un perfetto nude look

Il nude look, il trucco che c’è ma non si vede, quello che tutte le donne vorrebbero sfoggiare ogni giorno. Ecco le regole e i prodotti per realizzarlo alla perfezione.

Il nude look, il makeup che regala freschezza all’incarnato, magnetismo allo sguardo ed eleganza al sorriso. Quell’aspetto raffinato che dona il trucco che c’è ma non si vede perfetto per il giorno e che fa sentire sempre bellissime ed in ordine. Ecco le regole ed i prodotti per realizzare un perfetto nude look.

Il makeup nude, dovrà esaltare i pregi che ogni donna ha e nascondere i piccoli difetti. Cosa non dovrà mancare assolutamente nel beauty? Una palette di correttori ed un rossetto nude. Scopri anche colori caldi e colori freddi nel makeup, come riconoscerli.

Makeup: nude look, le regole ed i prodotti per realizzarlo

La prima regola per riuscire a realizzare il perfetto makeup nude è conoscere il vostro sottotono di pelle. Scoprire se è tendente al giallo o al rosato è fondamentale per la scelta dei prodotti giusti, soprattutto il fondotinta ed il correttore. Per scoprire il tuo sottotono di pelle, clicca qui!

Una volta capito il sottotono della pelle, potrete acquistare i prodotti makeup perfetti per il vostro incarnato ed il risultato sarà senza dubbi molto naturale. Ma ecco come realizzare il perfetto nude look. Il primo passo sarà sempre quello di detergere la pelle con cura e applicare un’emulsione idratante.

Se si ha una pelle particolarmente grassa e tendente al lucido, si potrà applicare un primer viso opacizzante e successivamente passare all’applicazione del fondotinta. Il fondotinta liquido si rivela sempre la texture migliore per ottenere un effetto naturale, se poi si stende con una spugnetta umida, l’effetto sarà quello di una fusione perfetta con la pelle.

Poi si dovranno correggere i piccoli difetti come le occhiaie, per mimetizzare perfettamente le occhiaie clicca qui! Una volta creata una base trucco perfetta, si potrà fissare il tutto con un velo di polvere di riso applicata con un grande pennello da polveri. Lo step che non dovrebbe mai mancare in un look naturale è l’applicazione dell’illuminante. Questo dovrà essere molto delicato ma capace di regalare una naturale radiosità all’incarnato. Si potrà applicare sugli zigomi, al centro della fronte, al centro del mento e sul naso con tocchi delicati e scaricando molto il pennello prima di applicarlo sul volto.

Le sopracciglia dovranno essere ben pulite, pettinate ed infoltite con l’aiuto di una matita a pasta dura. Evitare l’effetto siliconico dei prodotti per sopracciglia oggi in commercio, eviterà l’effetto artificiale che si vuole evitare in un makeup nude.

Per gli occhi il trucco dovrà essere molto leggero. Una palpebra mobile illuminata da un ombretto rosato se si ha il sottotono di pelle rosa e da un ombretto nude caldo per chi ha una pelle olivastra. Il mascara dovrà essere applicato senza lasciare grumi, ma le ciglia dovranno essere ben colorate ma divise tra loro per un effetto ultra naturale.

Il blush, prodotto ‘must have’ del nude look, dovrà essere di una tonalità molto naturale e applicato sulle gote con un pennello. Mentre le labbra saranno il punto di forza, vestite da nuances caramello, rosato o anche pescato. Per un effetto molto composto, via libera alle texture opache e alle tinte labbra, per l’effetto fresco e natural, un gloss nude sarà la scelta migliore. Non manca che un bel sorriso, per affrontare la giornata certe di essere truccate in modo impeccabile.

