Delle graziose decorazioni natalizie fatte con la lana. Perfette da appendere all’albero o per decorare la casa. Per un Natale pieno di creatività da condividere anche con i bambini.

Decorare il Natale è un modo meraviglioso per vivere l’atmosfera magica che soltanto questa festività sa donare. Iniziare per tempo a confezionare le decorazioni con le proprie mani è creatività, manualità e anche divertimento. Queste bellissime decorazioni fatte con la lana, sono perfetta da appendere all’albero ma anche per confezionare un pacco regalo e vista la facilità di esecuzione, potranno essere fatte dai bambini.

Scopriamo insieme come realizzare una stella, una sfera ed un bellissimo cuore con la lana. Guarda anche come realizzare una stella di Natale di carta.

Come realizzare le decorazioni natalizie di lana, il video tutorial

Per realizzare le decorazioni natalizie di lana, avrete bisogno di:

Per la sfera

sfera di polistirolo

lana

forbici

colla a caldo

Basterà avvolgere il filo di lana attorno alla sfera, fermando l’apice come illustrato nel video tutorial con l’aiuto della colla a caldo. La sfera potrà essere personalizzata scegliendo il colore della lana ed eventuali decorazioni finali.

Per il cuore

cartoncino

forbici

penna

due spiedi di legno

due perline

lana

colla a caldo

Il cuore si realizzerà, tagliando la forma da un cartoncino e arrotolando, proprio come un gomitolo la lana attorno ad essa fino a formare un bel cuore morbido. La particolarità di questa decorazione, saranno i ferri da maglia appuntanti sul cuore, fatti con degli spiedi di legno decorati con delle perline al loro apice.

Per la stella

fil di ferro max 2 mm.

colla a caldo

lana

pennarello

pinze tonde

Per fare la stella, si dovrà ricoprire interamente un fil di ferro con la lana, per poi piegarlo a formare una bellissima stella. Anche la stella potrà essere personalizzata aggiungendo delle decorazioni.

Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>LEGGI ANCHE:

Regali di Natale fai da te: porta bicchieri in pannolenci -VIDEO-

Diy: come rinnovare le palline di Natale-VIDEO-

Diy: pinguini natalizi con bottiglie di plastica-VIDEO-

Diy: segnaposto natalizio in feltro-VIDEO-

Diy: stella di Natale in feltro senza cucire-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI