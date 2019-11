Makeup: trucco completo con solo un rossetto

Fare un trucco completo con un solo rossetto? Si può e l’effetto sarà davvero naturale e raffinato. Soluzione perfetta per chi ama un makeup veloce o vuole avere sempre con se la possibilità di un ritocco perfetto.

Se siete delle ‘minimaliste’ anche nel makeup, ecco come realizzare un trucco completo viso, occhi e labbra con soltanto un rossetto, regalando un effetto curato e naturale, soprattutto sulle pelli più giovani.

Un solo prodotto per avere un incarnato sano e luminoso, delle labbra perfette e uno sguardo magnetico. Scopri come riconoscere i toni caldi e i toni freddi nel makeup, clicca qui!

Come realizzare un trucco completo viso, occhi e labbra soltanto con un rossetto

Realizzare un makeup completo con soltanto un rossetto si può e l’effetto sarà davvero sorprendente. Potrebbe rappresentare la soluzione giusta nel momento in cui, lontano da casa, ci si debba dare una sistemata veloce per apparire subito carine e curate. Oppure un modo per portare sempre con se un prodotto makeup dal ritocco veloce e completo, quando il look prevede una borsa piccolissima.

La prima cosa da fare per realizzare un bellissimo makeup completo con un rossetto, è quello di individuare il tipo di sottotono della propria pelle. In questo modo, si potrà scegliere la tonalità di rossetto più adatta all’incarnato ed ottenere così un effetto finale e naturale e molto elegante dell’intero trucco.

Poi si dovrà scegliere la giusta texture del rossetto. Per ottenere un makeup più naturale possibile e anche più duraturo, si dovranno escludere tutte le texture cremose, glossy e optare per un rossetto opaco e a lunga durata, perfetta anche una tinta labbra. Il colore? Dovrà essere assolutamente nude, nelle sue diverse tonalità.

Dopo aver deterso ed idratato perfettamente la pelle, si potrà iniziare, con l’aiuto di un pennello per occhi da sfumatura, o in mancanza dello strumento professionale anche con il dito, al trucco occhi. Una leggera nuance nude, caramello per le pelle più scure e tendenti al giallo e rosato per le pelli chiare e dal sottotono rosato, andrà a vestire la palpebra mobile e si sfumerà verso l’alto. Un tocco di mascara regalerà uno sguardo perfetto.

Per il viso, il rossetto, potrà essere utilizzato come blush e l’incarnato assumerà subito un aspetto fresco e sano. Basterà picchiettare un po’ di prodotto con le dita o con una spugnetta in lattice.

Le labbra, ovvio, si vestiranno della nuance prescelta in tutta la pienezza del colore, stando attente ad applicarlo con cura senza sbavature. Il makeup sarà completo in pochi minuti e un rossetto sta facilmente anche nella tasca dei Jeans!

->>>LEGGI ANCHE:

Autumn desert makeup tutorial-VIDEO-

Sieri per ciglia, cosa sono a come funzionano

Makeup: illuminante fai da te-VIDEO-

Trucco d’autunno marrone e malva-VIDEO-

Lip Blushing: il tatuaggio per le labbra effetto filler

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI