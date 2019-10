Un makeup perfetto per questa stagione giocato sui toni caldi dell’autunno con nuance anche scintillati e un incarnato perfetto e luminoso.

Un makeup di grande effetto che richiama i colori dell’autunno. Tonalità calde e avvolgenti ed un trucco che mette in risalto lo sguardo e i lineamenti in modo davvero raffinato. Un look perfetto per un’occasione importante ma se alleggerito nei tratti anche per tutti i giorni. I colori mettono in risalto l’occhio chiaro ma saranno perfettI anche per enfatizzare una donna dai colori mediterranei.

La base illuminante, un ‘must have’ che non può mancare in questa stagione, si potrà sostituire anche da un illuminante fai da te, applicato prima del fondotinta come base.

Come realizzare l’Autumn Desert Makeup, il video tutorial

Per realizzare l‘Autumn Desert Makeup, avrete bisogno di:

primer viso illuminante

fondotinta liquido ad alta coprenza

correttore

palette di ombretti colori caldi

matita marrone

matita per sopracciglia

ciglia finte

mascara

palette per contouring

illuminante

blush

rossetto o gloss nude aranciato

Dopo aver applicato il primer, si potrà stendere il fondotinta con un pennello o con una spugnetta. Il trucco occhi sarà il passaggio successivo. Un gioco di luci ed ombre che renderà lo sguardo magnetico, e una bordatura sui toni del marrone e del bronzo che metterà in risalto lo sguardo in modo molto raffinato. Le ciglia finte ed il mascara lo renderanno ancor più affascinante. Dopo aver definito le sopracciglia si potranno mimetizzare le occhiaie con un correttore liquido ad alta coprenza.

Il contouring sarà il passo successivo. Una tecnica che scolpirà i lineamenti, mettendo in risalto i punti luce e armonizzando il resto del volto. Il blush, tocco immancabile nel makeup, regalerà all’incarnato un tocco di freschezza e le labbra, vestite di un nude corposo e luminoso, incorniceranno il sorriso in modo molto elegante.

