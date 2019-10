Pago e Serena a U&D. Lei viene difesa e lui perde le staffe

Uomini e Donne: Pago e Serena si sono rivisti, scontrandosi per quanto avvenuto a Temptation Island vip.

Temptation Island Vip è giunto al termine anche quest’anno e come sempre alcune coppie non sono riuscite a superare la prova, scoprendosi più fragili del previsto o, come in alcuni casi, addirittura senza il sentimento che avrebbe dovuto sostenerle e guidarle nei 21 giorni di separazione.

Una sorte che è toccata anche a Pago e Serena che giunti con tanti dubbi circa la relazione in corso hanno dovuto fare i conti con un problema ancora più grande ovvero la mancanza di sentimenti da parte di Serena. Un problema che è stato affrontato ancora una volta a Uomini e Donne e che ha portato Pago a lamentare la vicinanza emotiva che, prima la Marcuzzi, e poi anche la De Filippi e le persone in studio, hanno dimostrato verso Serena.

Pago e Serena: una storia finita ancor prima di entrare a Temptation

Chi ha seguito Temptation Island Vip sa bene come la coppia formata dal cantante Pago e dalla sua compagna Serena Enardu sia stata una tra le più chiacchierate e discusse. Se in un primo momento i due erano infatti entrati per conoscersi meglio e comprendere il perché di certi problemi all’interno della loro storia, dopo un po’ hanno dovuto fare i conti con una realtà ben diversa. Serena, infatti, si è resa sempre più conto di non provare più amore per il fidanzato che all’oscuro di tutto ha sofferto davvero molto per i video che gli venivano mostrati di volta in volta. Video dove la sua compagna sembrava flirtare con Alessandro, uno dei tentatori. Situazione che Pago ha rinfacciato più volte a Serena, dichiarando di aver molto sofferto per aver dovuto vedere determinate scene e innervosendosi quando in studio alcuni hanno cercato di comprendere la sua ex ragazza.

A detta di Pago, infatti, se Serena avesse palesato prima i dubbi sui suoi sentimenti, Temptation Island Vip non ci sarebbe mai stato.

Lo scontro tra i due, un po’ come il falò finale, è stato quindi ricco di emozioni, quelle che si vivono quando una storia non termina solo per incomprensioni ma per qualcosa di più grande e impossibile da controllare, ovvero una variazione nei sentimenti che si trasformano senza svanire mai del tutto ma che ad un certo punto diventano incompatibili con una relazione sentimentale. Un po’ quanto avvenuto per Serena Enardu che si è giustificata dicendo di non aver parlato della fine del suo amore per non veder soffrire ancora di più Pago al quale vuole ovviamente ancora bene.

Dopo lo scontro i due, che nei giorni scorsi si erano già visti per chiarirsi su alcuni punti, si sono abbracciati, suscitando un grande applauso dal pubblico in studio e ponendo così fine, ancora una volta, alla loro storia d’amore.

Nessuna notizia invece, sul tentatore Alessandro, che Maria ha preferito non far entrare in studio e sul quale Serena ha preferito restare sul vago, senza rispondere in modo esaustivo a chi le ha chiesto se dopo il programma hanno continuato a frequentarsi.

