Serena Enardu chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Serena Enardu è un’imprenditrice di 43 anni. Lei è nata il 19 luglio 1976 a Quartu Sant’Elena in Sardegna sotto il segno del Cancro, è alta 165 centimetri circa ma non si sa quale sia il suo peso. Ha una gemella che si chiama Elga, nata 5 minuti dopo di lei, e un fratello maggiore Gianfranco.

Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria decide di trovarsi subito un lavoro ed inizia a lavorare per alcuni anni nei centri della Vodafone. Serena soffre di una malattia chiamata gigantomastia questo significa che il suo seno continua a crescere, a causa di un’eccessiva sensibilità agli ormoni. Per far fronte e questo problema si è già sottoposta ad alcuni interventi di mastoplastica riduttiva.

Nome: Serena Enardu

Età: 43 anni

Data di nascita: 19 luglio 1976

Luogo di nascita: Quartu Sant’Elena (Sardegna)

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Diploma

Professione: imprenditrice

Altezza: 165 cm

Serena Enardu: Instagram

Serena Enardu è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 239mila persone e con conta circa 1829 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 43enne ha un profilo su Facebook, qui sono presenti foto insieme ai parenti e scatti che riguardano la sua vita quotidiana. È seguita da 23mila persone e potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter non è attiva infatti il suo ultimo post risale a dicembre del 2015, il suo account è questo. Ha un sito web: www.serenaenardu.it

Serena Enardu: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Serena Enardu sappiamo che ha avuto una storia molto importante dalla quale è nato il piccolo Tommaso. Oggi ha 13 anni e con il padre di sui figlio ha un bellissimo rapporto, confidenziale e amichevole. Diventare madre l’ha fatta diventare anche donna ma, allo stesso tempo, le ha fatto assumere molte responsabilità.

Successivamente partecipa a Uomini e Donne come tronista, insieme a Angela Artosin. Tra le due ragazze c’è molta rivalità a causa del comune interesse per il corteggiatore Giovanni Conversano. Lui dopo svariate esterno si chiara per lei ma Serena, maggio del 2008, decide di abbandonare il programma non scegliendo nessuno.

Giovanni quindi diventa il nuovo tronista, lei decide di andare a corteggiarlo e viene subito scelta. I due iniziano una relazione alla quale segue, nel giro di poco tempo, una convivenza. Nel 2009 tra i due le cose iniziano a diventare complicate e quindi a gennaio del 2009 si lasciano, poi ad aprile ritornano insieme ma seguono comunque diversi tira e molla. La loro storia d’amore si conclude definitivamente a causa del tradimento di lui.

Successivamente ha diversi flirt e nel 2013 si fidanzata con il cantante Pacifico Settembre – in arte Pago – ex marito della showgirl Miriam Trevisan. I due nel 2019 deicidio di partecipare a Temptation Island Vip,

Serena Enardu: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Serena Enardu sappiamo che nel 95 le viene proposto di condurre la trasmissione Punta e Vinci, in quel periodo in diretta tutti i giorni su Videolina. Successivamente nel 96 conduce Fotolibro mentre nel 1997 è al timone di Pillole di Salute.

Nel 1999 dopo diversi anni di lavoro presso alcuni centri Vodafone decide di aprire, insieme alla sorella, il suo centro di telefonia. Nel 2007 partecipa a Uomini e Donne, questo le porta molto successo infatti vine chiamata come ospite per sfilate ed eventi.

Dal 2009 al 2011 inizia a lavorare per alcuni settimanali tra Visto per il quale cura le seguenti rubriche: Regina di Cuori, Visto Coppia d’Assi e Gli uomini che mascalzoni. Dal 2010 al 2012, conduce su Telerama il programma televisivo Fashion One. Nell’ottobre del 2017 decide di concludere la sua attività perché non le dà più soddisfazioni.

