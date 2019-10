Uva bianca: ecco perché dovresti mangiarla ogni giorno

Scopri perché l’uva fa bene all’organismo e per quale motivo andrebbe mangiata tutti i giorni durante il periodo autunnale.

L’uva è un frutto autunnale molto amato per via del sapore dolce racchiuso nei suoi chicchi. Bella da vedere, si tratta di un alimento amatissimo che oltre ad essere gradevole apporta svariati benefici a chi la mangia, specie se il consumo diventa costante nel periodo autunnale, quello cioè, tipico di questo frutto. Di colore bianco o nero, in base alla qualità, l’uva vanta proprietà benefiche diverse e per le quali imparare a sceglierla può essere d’aiuto.

Oggi, ci occuperemo dell’uva bianca, cercando di scoprire quanti più motivi possibili per cui è bene inserirla nella propria alimentazione.

Uva bianca: ecco perché mangiarla ogni giorno fa bene

L‘uva bianca, a differenza di quella nera, si può trovare tutto l’anno. L’importante è essere sicuri del luogo di provenienza ed accertarsi che sia di buona qualità. Per avere dei benefici in termini di salute e di mantenimento del peso forma, il consumo indicato si aggira intorno ad un grappolo al giorno, cosa che rende il consumo di questo frutto particolarmente indicato ogni giorno. Ovviamente, l’uva può essere consumata sia a chicchi che tramite il suo succo, ottimo per iniziare la giornata e per sentirsi da subito in forma.

Ma quali sono esattamente le sue proprietà? Scopriamo insieme le più importanti.

È un anti ossidante naturale

Dona nuova luce alla pelle

È priva di grassi e non contiene colesterolo

Non contiene sale ma è ricca di potassi

Fa bene al cuore

Ha un effetto drenante

Aiuta ad eliminare le scorie in eccesso

È un toccasana per le ossa

È indicata per le diete

I semini, se ben masticati, sono utili contro la stitichezza

Secondo alcuni studi, grazie al resveratrolo è utile per pevenire alcuni tipi di tumore

Fa bene alla memoria

Sempre secondo alcuni studi aiuta a contrastare L’Alzheimer

Nota bene. I semini dell’uva, a meno di non masticarli o tritarli, non andrebbero mai ingeriti e in determinati casi possono aggravare determinate patologie. Prima di consumare questo frutto è quindi opportuno chiedere un parere al proprio medico curante. Una volta avuto il via libera, si potrà consumare nell’ordine di un grappolo al giorno. I benefici inizieranno ad arrivare già dopo qualche giorno, aumentando con il tempo.

