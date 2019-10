Emma Marrone, prima foto dopo l’operazione: bella e sorridente

Emma Marrone è tornata: la cantante salentina non solo ha annunciato la pubblicazione del nuovo album, ma ha condiviso la sua prima foto dopo l’operazione.

Emma Marrone pubblica la prima foto, non di scena, dopo l’operazione. La cantante salentina, su Instagram Story, ha condiviso una foto in cui si mostra bella e sorridente. Acqua e sapone, senza un filo di trucco, Emma sorride ai suoi 4 milioni di fans che, in queste settimane, non l’hanno mai lasciata sola sostenendola e incoraggiandola sempre.

La prima foto di Emma Marrone dopo l’operazione: il look acqua e sapone conquista tutti

La foto che vedete qui in alto è la foto che Emma ha deciso di condividere sui social mostrandosi per la prima volta ai fans. Dopo l’operazione, la cantante aveva rassicurato tutti con un messaggio su Instagram mostrando, però, solo il bracciale dell’operazione. I fans, tuttavia, aspettavano con ansia di vedere una sua foto e, dopo aver condiviso il classico messaggio del buongiorno, Emma ha regalato a tutti la sua prima foto.

La foto arriva poche ore dopo il grande annuncio di Emma. Il 25 ottobre, infatti, uscirà il nuovo album della Marrone che festeggerà così i suoi primi dieci anni di carriera. Oltre all’album, Emma celebrerà il suo grande traguardo con un grande concerto che si terrà all’Arena di Verona il 25 maggio 2020.

Il ritorno di Emma è stato accolto con gioia non solo dai suoi fans, ma anche dai suoi amici e colleghi. “Meravigliosa amica mia”, scrive Alessandra Amoroso che le aveva lanciato anche un messaggio d’incoraggiamento anche dal palco di Amici Celebrities di cui è stata ospite poche settimane fa. “Bentornata Emma del mio cuore” ha scritto invece Elena D’Amario, amica di Emma sin da quando entrambe erano delle semplici allieve della scuola di Amici.

“Sei bellissima”, le scrive Briga mentre Bebe Vio aggiunge – “daje Chicca”.

