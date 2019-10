Emma Marrone, l’ufficio stampa: “cartelle cliniche false, non fidatevi”

Come sta Emma Marrone? Dopo l’annuncio della cantante sui social, circolano rumors su operazioni e malattie. L’ufficio stampa fa chiarezza.

Come sta Emma Marrone? Dopo il messaggio che la cantante salentina ha pubblicato sui social con cui ha informato i fan del suo stato di salute, circolano numerosi rumors in merito ad operazioni e malattie. Oggi, però, a fare chiarezza sullo stato di salute di Emma è il suo ufficio stampa.

Emma Marrone, la verità sullo stato di salute: “circolano cartelle cliniche false, non fidatevi”

L’ufficio stampa di Emma Marrone, secondo quanto scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, ha diramato una nota ufficiale per invitare i fans della cantante salentina a non credere a tutto quello che, in questi giorni, riportano i media.

«L’ufficio stampa della cantante precisa che le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali.

Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista – scrive La Gazzetta del Mezzogiorno – e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni».

Sarà, dunque, Emma ad informare i fans nelle prossime settimane sulla sua convalescenza. Al momento, comunque, i fan hanno già tirato un sospiro di sollievo di fronte alla foto del braccialetto dell’ospedale e alle seguenti parole scritte dalla cantante:

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!”.

