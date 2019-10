Novità in vista per il famoso social Facebook. A breve potrebbero sparire il numero dei “mi piace”.

Facebook potrebbe subire presto una grande trasformazione. Proprio come avvenuto per Instagram, infatti, il numero dei “mi piace” visibile sotto ai post potrebbe sparire per essere sostituito con al massimo il nome di un utente e la dicitura “piace ad altri utenti”.

L’esperimento inizierà dall’Australia e poco dopo potrebbe arrivare anche in Italia. Se andrà bene come per Instagram, presto il numero dei mi piace sarà solo un lontano ricordo. Guarda il video per saperne di più.

