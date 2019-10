Grande Fratello Vip 2019, arrivano i nomi dei primi concorrenti ufficiali: cast stellare per alfonso Signorini che mette a segno dei veri colpacci.

I nomi dei primi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2019 stanno già scatenando l’entusiamo del pubblico. Per la sua prima edizione da conduttore, Alfonso Signorini sta mettendo su un cast stellare e variegato in grado di mettere d’accordo più fasce di pubblico. Per il momento, sarebbero quattro i concorrenti ufficiali pronti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e, tra questi, ci sarebbe anche uno dei conduttori più amati dal pubblico.

Grande Fratello Vip 2019, concorrenti ufficiali: da Michele Cucuzza ad Adriana Volpe

Secondo quanto svelato da Blogo, tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2019 dovrebbe esserci Michele Cucuzza, giornalista e conduttore tv che, per anni, ha fatto compagnia afli italiani al timone di un programma storico della Rai come La vita in diretta. Direttamente dalla Rai, dovrebbe sbarcare nella casa di Cinecittà anche Adriana Volpe, al momento senza impegni televisivi dopo la decisione della Rai di chiudere il programma “Mezzogiorno in famiglia”.

Tra i concorrenti ufficiali, inoltre, oltre ad Antonella Elia, dovrebbe esserci anche Paola Di Benedetto, ex madre natura nonchè ex fidanzata di Francesco Monte ed attualmente impegnata con Federico Rossi del duo Benji e Fede. Sarebbero, inoltre, stati contattati anche diversi personaggi del mondo di Uomini e Donne come Lorenzo Riccardi, Francesco Chiofalo e la sua ex Antonella Fiordelisi e Mariano Catanzaro di cui, però,m soltanto uno dovrebbe avere la possibilità di vivere l’esperienza della casa. Tra gli altri nomi papabili spuntano anche quelli Giucas Casella, Eva Robin’ e Natalia Bush. Non mancano, inoltre, i nomi di alcune influencer come Zoe Cristofori (ebbe un flirt con Corona l’estate scorsa) e Ginevra Lambruschi (ex di Niccolò Bettarini).

