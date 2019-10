Emma Marrone pubblica il primo messaggio del buongiorno sui social dopo l’operazione: la cantante salentina si mostra così”.

Primo buongiorno social per Emma Marrone dopo l’operazione che la sta tenendo lontana dalle scene. La cantante sta lentamente tornando ad essere attiva su Instagram dove, dopo molti giorni, ha pubblicato il primo messaggio di buongiorno per i suoi milioni di fans.

Emma Marrone torna sui social con il messaggio di buongiorno per i fans

Emma Marrone, senza riprendere il viso, ha mostrato le gambe coperte dal pigiama e una tazza di caffè scrivendo semplicemente “buongiorno a tutti”. Un post semplice quello che la cantante ha scelto per condividere il suo buongiorno con i fans che, pur non potendo ancora guardare il viso della loro beniamina, sono stati felicissimi di ricevere la notifica della pubblicazione della storia su Instagram. Qualche ora prima, la Marrone aveva condiviso il messaggio che Alessandra Amoroso le aveva lanciato palco di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta a cui avrebbe dovuto partecipare anche la stessa Emma.

“Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, ha dichiarato Alessandra mentre le telecamere riprendevano uno striscione che diceva –“Forza e coraggio Emma, la Big family è dalla tua parte”.

Ma oggi, come sta la Marrone? A svelare qualche dettaglio in più è stato il suo ufficio stampa che ha chiesto ai fans di affidarsi solo ai canali social della cantante per avere informazioni. “Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista – si leggeva su La Gazzetta del Mezzogiorno – e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”.

