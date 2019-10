Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati? Dopo i numerosi rumors, arriva l’amaro sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Dopo Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini che si sono lasciati al termine di anni importanti vissuti insieme, un’altra coppia di Uomini e Donne rischia di scoppiare? Da giorni, infatti, i rumors parlano di una crisi tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano che si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa stagione. I due che si sono sempre mostrato sereni e complici sui social, a detta dei fans, da qualche giorno sarebbero lontani e la prova arriverebbe da un viaggio in Brasile che Luigi si è concesso con gli amici. Di fronte a tali rumors, a rompere il silenzio è stato proprio Mastroianni.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano in crisi? Parla l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo i vari rumors sulla propria coppia, Irene Capuano ha prima di tutto rassicurato i fans. Qualche giorno fa, infatti, ha scritto: “Come avete visto io prima ho parlato con Luigi. In tante mi avete detto ‘ma perché non gli hai chiesto della sua storia d’amore?’ così io gliel’ho domandato. Lui mi ha detto che è molto riservato sulle sue cose personali e mi ha anche detto che dovevo stare attenta a quello che riportavo. […] Lui mi ha risposto che praticamente ci sono delle cose non gravi, loro personali, che stanno cercando di capire come devono andare. Questo è tutto, niente di grave, niente di che”.

L’ex corteggiatrice, poi, si è lasciata andare al seguente sfogo: “Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste, questi giorni credo di aver fatto il record delle persone bloccate! Gente che arriva a minacciare la mia famiglia, le mie amiche e la persona che ho accanto. Inizio davvero a provare schifo, ribrezzo e rifiuto” – ha scritto Irene che ha poi aggiunto – “Sappiate che da noi non riceverete mai tutto questo. Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”.

