Pechino Express deve ancora iniziare ma fa già parlare di se. Le registrazioni sono infatti partite da un po’ e vedono i protagonisti di quest’anno alle prese tra Thailandia, Corea e Cina. Un viaggio indubbiamente importante e difficile che, a quanto pare, ha già fatto le prime vittime.

Sebbene alla messa in onda del programma manchino ancora tre mesi sono infatti emersi i nomi dei primi concorrenti eliminati.

Il primo nome è quello di Max Giusto, uscito già da un po’, tanto da aver preso parte a “Stasera tutto è possibile”. Dopo di lui è stata la volta di Gennaro Lillio che appena uscito dal programma è immediatamente apparso su Instagram dove, visibilmente provato dall’esperienza ha annunciato di essere finalmente tornato a casa, di essere rimasto per un po’ senza telefono e di non poter dire molto di più se non di aver vissuto una bellissima esperienza.

Per vederlo, purtroppo, bisognerà attendere almeno Febbraio, mese in cui dovrebbe iniziare il programma.

Sembra quindi ci siano poche speranze per le coppie de I gladiatori (formate da Max Giusti e Marco Mazzocchi) e per quella I Guaglioni (con Gennario Lillio e Luciano Punzo).

Ma facciamo un po’ il punto della situazione. I concorrenti che parteciperanno al programma, oltre a quelli già citati, sono:

Marco Berry e Ludovica Marchisio → Padre e Figlia

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi → I Wedding Planner

Nicole Rossi e Jennifer Poni → Le Collegiali

Asia Argento e Vera Gemma → Le Figlie D’arte

Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori → Gli Inseparabili

Ema Kovac E Dayane Mello → Le Top

Annandrea Vitrano e Claudio Casica → I Palermitani

Soleil Sorge e Wendy Kay → Mamma e Figlia

Come è possibile intuire dalla lista qui sopra, Pechino Express 2020 vanta un cast sicuramente interessante e con alcuni personaggi di rilievo che promettono di non far rimpiangere le scorse edizioni e sui quali c’è un discreto interesse. Come è facile intuire, quindi, i più curiosi avranno sicuramente modo di attingere a nuove anticipazioni sul programma che, sebbene sia programmato da qui a tre mesi, sta già dando il meglio di se in quanto ad informazioni fuori onda e sicuramente di un certo interesse per quella fascia di pubblico che non teme di rovinarsi la sorpresa con anticipazioni anche importanti come può esserlo quella dei primi eliminati.

