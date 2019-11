Makeup | 5 regole per le ‘over 50’

Il makeup è un segreto di bellezza che appartiene a tutte le donne, ecco alcune regole che le donne sopra i 50 anni dovrebbero rispettare per esaltare al meglio la loro bellezza.

Il makeup è un vezzo, un modo per apparire più curate e piacevoli anche a se stesse ed appartiene alle donne di tutte le età, dalle giovanissime alle più mature. Le varie fasi della vita sono contraddistinte da un trucco diverso che sia adatto anche alla tipologia di pelle che con lo scorrere degli anni cambia.

Ecco 5 preziosi consigli o regole che le donne over 50 dovrebbero rispettare quando si truccano, per regalare all’incarnato un aspetto fresco, regalare un sorriso radioso e uno sguardo rilassato.

Makeup over 50 | 5 regole da rispettare per apparire belle e curate ad ogni età

Ogni età della donna porta con se molto fascino, soprattutto se si rispettano i cambiamenti del corpo e si esaltano con le scelte giuste sia nell’abbigliamento che nella scelta del makeup. Ecco 5 regole di trucco che le donne sopra i 50 anni dovrebbero seguire per apparire sempre carine e curate.

-1 Il correttore

La scelta del correttore sarà fondamentale per mimetizzare le imperfezioni e dare la giusta luminosità allo sguardo. La prima regola sarà quella di scegliere una texture liquida. Quando la pelle è matura tutti i correttori in stick o in crema metterebbero ancor più in evidenza i segni del tempo. Il correttore liquido invece si fonderà con l’incarnato in modo perfetto. Il colore dovrà essere aranciato per eliminare occhiaie e macchie della pelle tendenti al marrone. Tutte le nuance medie con il sottotono giallo andranno bene per le pelli più scure, mentre quelle dal sottotono rosa andranno bene per le donne chiare.

-2 Il fondotinta

Anche il fondotinta dovrà essere liquido e in una texture idratante e opacizzante. Come per il correttore, i fondi in crema o compatti, sarebbero troppo corposi per esaltare la bellezza di una pelle matura. Un fondo opacizzante aiuterà a mantenere la pelle opaca anche durante uno sbalzo ormonale.

-3 no alla cipria

Assolutamente da evitare la cipria e qualsiasi prodotto in polvere se si hanno problemi di ‘caldane’ e sudore in eccesso. Le polveri del makeup assieme al sudore, creerebbero un effetto poco piacevole.

-4 il blush

Il blush è un prodotto makeup fondamentale ad ogni età, anche se le texture cambiano. Dopo i 50 anni sarà bene scegliere un blush in crema e a lunga durata che regali freschezza al volto.

-4 il rossetto

Con il passar del tempo, le labbra saranno contornate da piccole rughe e per questo sarà bene evitare tutte le nuance scure, i rossi e i rossetti ultra coprenti a favore di rossetti cremosi, i gloss e le texure più leggere e dai colori nude.

