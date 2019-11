Grande Fratello Vip concorrenti e data | Primo nome ufficiale

Il Grande Fratello Vip 2020 è realtà: annunciati gli opinionisti che affiancheranno Signorini. Ecco il primo concorrente uficiale e la data di partenza.

Ufficiale: il Grande Fratello Vip sta per tornare. Sono stati annunciati gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini, ma anche il nome di quello che dovrebbe essere il primo concorrente mentre è ufficiale la data della prima puntata che sarà trasmessa in prima serata su canale 5.

Grande Fratello Vip: il primo concorrente e la data della prima puntata

Come è ormai noto, il conduttore della quarta edizione vip del Grande Fratello sarà Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi sarà affiancato da due opinionisti d’eccezione che sono Wanda Nara e Pupo, ma quando andrà ufficialmente in onda il reality? Dopo numerosi rinvii, pare che Mediaset abbia finalmente deciso la data della prima puntata che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe essere il 7 gennaio 2020.

Ma chi saranno i concorrenti? Il primo nome ufficiale potrebbe essere quello di Natalia Bush di cui, lo scorso marzo, aveva parlato Alberto Dandolo: “Fermi tutti! Gira voce che la bombastica Natalia Bush e la neo ascetica Nora Amile siano pronte a rientrare in tv. Si mormora siano state adocchiate dagli autori del GF Vip”.

Nome che è stato nuovamente citato recentemente sul settimanale Oggi: “Natalia Bush ha da alcuni anni rinunciato ad apparire in tv. A Cologno Monzese si mormora però che per l’ex “Miss Lato B” più famoso d’Italia bolla in pentola un importante progetto. Si parla di un reality di punta. Trattasi forse del GF Vip? Ah, saperlo…”. Sarà proprio lei, dunque, la prima concorrente ufficiale del Gf Vip”.

I probabili concorrenti della quarta edizione vip del Grande Fratello, dunque, potrebbero essere:

Natalia Bush, Nora Amile, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi che ha confessato di aver fatto il provino, Eva Robin’s, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Fernanda Lessa, Claudia Galanti, Kabir Bedi, Andrea Melchiorre, Mariano Catanzaro, Arianna David, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Fanny Cadeo, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Manila Nazzaro, Francesco Chiofalo e l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, Gianluca Fubelli Scintilla Zoe Cristofori, Ginevra Lambruschi, Megan Montaner, Giordano Mazzocchi, Antonio Moriconi e l’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia.