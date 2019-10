Nilufar Addati, durante una recente intervistata, ha confermato di aver detto “no” alla proposta di prendere parte al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip dovrà rinunciare a Nilufar Addati, la modella che deve il successo sul piccolo schermo alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi.

Di recente, la modella è stata intervistata dal programma radio Turchesando, condotto da Turchese Baracchi, ex star di Forum. Durante l’intervista, Nilufar ha rivelato di aver declinato l’offerta ricevuta di prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno vedrà Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

Nilufar Addati di U&D dice no al Grande Fratello Vip

Nilufar Addati ha replicato alla curiosità della conduttrice di sapere se la vedremo il prossimo anno nel cast del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato di aver avuto l’opportunità di poter sostenere il provino, ma che ha gentilmente declinato l’offerta. Il motivo? Ora come ora, non crede che questa nuova esperienza possa farle bene, ma non esclude di poterla fare in futuro.

Nilufar Addati non sarà nel cast del GF Vip, ma ha rivelato che la proposta da lei ricevuta è stata fatta a numerosi suoi ex colleghi. Oltre a Lorenzo Liccardi, che ormai viene indicato come uno dei concorrenti ufficiali di Alfonso Signorini, negli scorsi giorni si è parlato anche di un noto neomelodico al Grande Fratello Vip.

Insomma, con il passare dei giorni i nomi dei potenziali concorrenti di Signorini iniziano a delinearsi sempre più, ma tra questi purtroppo non ci sarà il nome della modella napoletana. Nilufar Addati, almeno per il momento, vuole concentrare le sue attenzioni su un altro tipo di attività, piuttosto che i reality.

Dopo di tutto, soltanto l’anno scorso, prese parte alla prima edizione di Temptation Island Vip e partecipare a un reality all’anno sarebbe una mossa fin troppo azzardata.

Secondo voci di corridoio, che lei ha smentito, sarebbe anche ritornato l’amore con l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Anche se quest’ultimo pare si sia fidanzato con Miss Italia.

