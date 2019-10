Lorenzo Riccardi, recentemente intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha confermato di aver sostenuto il provino al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip partirà ufficialmente il prossimo anno. Alla guida del reality show, targato canale 5, ci sarà Alfonso Signorini e si mormora che all’interno del cast possa esserci anche Lorenzo Riccardi, ex protagonista di Uomini e Donne.

In una recente intervista, rilasciata al settimanale del programma, il modello racconta tutta la verità sul provino realizzato per essere uno degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi parla del provino

Al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare l’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi. Lorenzo ha confermato, finalmente, di aver sostenuto il provino per essere uno dei concorrenti di Alfonso Signorini ma che al momento non è ancora a conoscenza se è stato scelto oppure no dagli autori del reality show. Dopo di tutto lo aveva rivelato Nilufar Addati che sia a lei che ad altri suoi ex colleghi era stato proposto di sostenere il provino per il programma.

Il fidanzato di Claudia Dionigi spera di aver superato le selezioni e di poter finalmente varcare la tanto famosa soglia rossa. Lorenzo Riccardi nel cast del Grande Fratello Vip, come rivelato da lui stesso, vorrebbe portare un po’ di allegria e leggerezza all’interno della casa e gli spiacerebbe molto deludere il pubblico del piccolo schermo, qualora non fosse stato selezionato da Alfonso Signorini, in quanto lo danno già come uno dei concorrenti certi di questa quarta edizione del reality show di canale 5.

Claudia Dionigi non sembra essere particolarmente contenta della scelta del suo fidanzato, ma ha deciso di supportarlo ugualmente in questa nuova esperienza, qualora dovesse essere effettivamente scelto tra i concorrenti.

Ma non solo Lorenzo Riccardi, da tempo si parla infatti anche di un noto cantante neomelodico nel cast del GF Vip, ma è ancora tutto da vedere.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: svolta dopo un mese di convivenza

Lorenzo Riccardi: “ecco la verità su Uomini e Donne e Raffaella Mennoia”

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip: reazione di Claudia, video