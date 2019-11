Grande Fratello Vip sta tornando: Wanda Nara e Pupo pronti, video

Il Grande Fratello vip sta tornando: accanto ad Alfonso Signorini, ci saranno due opinionisti d’eccezione Wanda Nara e Pupo, video.

Dopo vari rinvii, il GF Vip sta per tornare. Alfonso Signorini, nuovo conduttore del reality show, è pronto a riaprire la casa più spiata d’Italia. Nuovi personaggi famosi sono pronti a trascorrere diverse settimane a Cinecittà mettendosi a nudo come persone. Accanto a Signorini ci saranno due opinionisti d’eccezione ovvero Wanda Nara e Pupo. Una squadra nuova per la nuova edizione vip del Grande Fratello che farà compagnia al pubblico per diverse settimane.

