6 astuzie naturali per capelli sublimi e pieni di salute

Alcune persone sono naturalmente dotate di capelli bellissimi e che crescono velocemente. Una bella chioma fa sempre la differenza, per chi non l’ha avuta in dono alla nascita ecco alcuni rimedi naturali per capelli sani e belli

Avere capelli lucenti e sani è il sogno di ogni donna, ma può richiedere molto tempo ed energia. Alcune persone hanno naturalmente dei capelli perfetti, lucenti, corposi che crescono rapidamente, per tutti gli altri, ecco alcuni consigli naturali per migliorare la salute dei tuoi capelli, renderli forti e farli crescere più velocemente evitando la loro caduta!

Come avere capelli sublimi: 6 rimedi della nonna infallibili

1.Una dieta sana

La carenza di vitamina è una delle principali cause di perdita di capelli. Pertanto, una dieta sana rafforzerà i tuoi capelli e darà loro più lucentezza. Ecco un elenco di sostanze nutritive che possono aiutarti a rafforzare i tuoi capelli:

• Vitamine A, B ed E

• Il ferro

• Zinco

• Rame

• Magnesio

• Selenio

Questi nutrienti possono essere contenuti in diversi alimenti, tra cui:

• Proteine: pollo, uova.

• Latticini: latte, formaggio, yogurt.

• Verdure: spinaci, broccoli, pepe, cavolo, prezzemolo, erba medica.

• Frutta: pompelmo, avocado.

• Cereali: cereali integrali, pane integrale, avena.

• Acidi grassi Omega-3: pesce, semi di lino, noci, fagioli, zucca, olio d’oliva.

2. Integratori vitaminici

Oltre a una dieta sana, puoi anche assumere integratori vitaminici per aumentare la quantità di nutrienti nel sangue. Gli integratori vitaminici, in particolare la vitamina B9 (acido folico) e la B7 sono efficaci nel rafforzare i capelli. Tuttavia, si consiglia di consultare il proprio medico prima di assumere questi integratori.

Inoltre, non esitare ad aggiungere oli di pesce, lino e enotera, ginseng e ginkgo biloba alla tua dieta per migliorare la salute dei tuoi capelli e farli crescere più velocemente.

3. Una maschera all’uovo

La maschera all’uovo nutre e rinforza il cuoio capelluto. Ecco la ricetta:

• Sbattere un uovo

• Aggiungere 4 cucchiai di olio di vinaccioli

• Applicare su capelli e cuoio capelluto, lasciar riposare per 30 minuti

• Lavare i capelli con uno shampoo delicato

Questa maschera dovrebbe essere fatta solo una volta al mese.

4. Una tisana sui capelli

Le tisane sono molto efficaci per rafforzare il cuoio capelluto. Prepara tisane con rosmarino, erba gatta, ortica e bardana per accelerare la crescita dei capelli e dare loro più lucentezza.

5. Aloe Vera

L’aloe vera è una pianta ben nota per i suoi benefici per la salute. Aiuta a prevenire la caduta dei capelli e ridona lucentezza. Ecco come puoi usarla:

• Mescola il gel di aloe vera con alcune gocce di succo di limone e massaggia il cuoio capelluto con esso. Lasciare riposare per 20 minuti, quindi risciacquare i capelli. Rinnova una o due volte a settimana.

• Mescolare il gel di aloe vera con alcune gocce di latte di cocco e olio di germe di grano e applicare sui capelli.

• Bere succo di aloe vera il più regolarmente possibile.

6. Olio di ricino

L’olio di ricino è ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali. Mescolalo con qualche goccia di olio di cocco o olio d’oliva. Applicare sul cuoio capelluto e lasciarlo riposare per 45 minuti prima di risciacquare.

Tra qualche settimana noterai la differenza.

